Ganó más de $35.000.000 con el Loto Plus: ¿Cuántos millones pierde por impuestos?

El sorteo n° 3866 del Loto Plus dejó un panorama de grandes expectativas para los apostadores de todo el país. Si bien las categorías principales quedaron vacantes, la modalidad "Sale o Sale" consagró a un nuevo millonario, mientras que el pozo acumulado para la próxima edición escaló a una cifra sin precedentes en la historia del juego poceado.

En la última edición, realizada el miércoles 18 de marzo de 2026, el total de apuestas ganadoras del Loto Plus ascendió a 698 en todas las categorías con premio. Entre todos ellos, se distribuyó una suma total de $86.177.811,05 en concepto de premios. A continuación, todos los resultados y los diferentes afortunados:

Tradicional: 02 - 07 - 20 - 28 - 33 - 34.

02 - 07 - 20 - 28 - 33 - 34. Match: 11 - 22 - 31 - 33 - 34 - 43.

11 - 22 - 31 - 33 - 34 - 43. Desquite: 02 - 03 - 05 - 07 - 38 - 43.

02 - 03 - 05 - 07 - 38 - 43. Sale o Sale: 01 - 23 - 27 - 29 - 34 - 37.

01 - 23 - 27 - 29 - 34 - 37. Número Plus: 4.





Ganadores Tradicional (5 aciertos): 9 personas percibieron un premio de $3.513.222,90 cada una.

9 personas percibieron un premio de $3.513.222,90 cada una. Ganadores Tradicional (4 aciertos): 431 apostadores recibieron $6.367,92 cada uno.

431 apostadores recibieron $6.367,92 cada uno. Ganadores Match (5 aciertos): 7 afortunados cobraron $1.960.410,02 por apuesta.

7 afortunados cobraron $1.960.410,02 por apuesta. Ganadores Match (4 aciertos): 250 personas se adjudicaron $10.978,30 cada una.

Como se mencionó, un único apostador logró los 5 aciertos necesarios para alzarse con el pozo total de la modalidad Sale o Sale, que era de $35.346.786,75. Cabe recordar que al ganador se le descuenta un 27,9% del pozo bruto en concepto de impuestos nacionales sobre premios de juegos de azar.

Este gravamen, aplicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), corresponde a la alícuota del 31% sobre el 90% del valor del premio. Este descuento se realiza de forma automática, ya que la Lotería de la Ciudad actúa como agente de retención, por lo que la cifra que el apostador recibe efectivamente en su cuenta es el monto neto tras las deducciones de ley.

Premio bruto: $35.346.786,75.

Descuento impositivo (27,9%): $9.861.753,50.

Monto neto a cobrar: $25.485.033,25.





Extracto oficial del sorteo del Loto Plus realizado el 18 de marzo de 2026.

Cómo jugar por el pozo del Loto Plus que superó los $29 mil millones

Tras quedar vacantes los premios con seis aciertos en las modalidades Tradicional, Match y Desquite, la Lotería de la Ciudad confirmó que el pozo estimado para el próximo sorteo del sábado 21 de marzo es de $29.712.000.000.

Para participar, los interesados deben acercarse a cualquier agencia oficial y seleccionar 6 números del 0 al 45, los cuales participan de las cuatro modalidades. Además, el número extra (0 al 9) multiplica el premio en la categoría de 6 aciertos. El valor de la apuesta es de $3.000.



