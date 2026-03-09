El Loto Plus repartió más de $88 millones: ¿Cuáles fueron los números ganadores?

La ilusión de convertirse en millonario con el Loto Plus tendrá que esperar unos días más, ya que en el último sorteo los premios mayores se hicieron los difíciles. Sin embargo, cientos de argentinos se quedaron los pozos menores del juego poceado de la Lotería de la Ciudad. Mientras tanto, para la próxima edición se acumularon más de 28 "palos".

El sábado 7 de marzo, el bolillero del Loto Plus volvió a girar para el sorteo número 3863. Si tenés la boleta a mano, no te amargues todavía. Como siempre pasa, aunque los pozos principales del Tradicional, Match y Desquite quedaron vacantes, el "Sale o Sale" repartió alegría (y unos cuantos "mangos") en varios hogares del país.

Todos los resultados del Loto Plus

TRADICIONAL: 00 - 10 - 13 - 25 - 33 - 38

6 aciertos ( $504.186.697,29): Vacante.

MATCH: 00 - 18 - 24 - 27 - 31 - 39

6 aciertos ($7.432.006.102,36): Vacante.

DESQUITE: 00 - 07 - 08 - 10 - 24 - 31

6 aciertos ($1.326.387.224,80): Vacante.

SALE O SALE: 07 - 13 - 18 - 20 - 32 - 38

5 aciertos: Hubo 17 ganadores que cobraron $2.704.603,50 cada uno.

El número favorecido fue el, el cual no registró ganadores en esta oportunidad.





Extracto oficial del sorteo 3863 del Loto Plus.

En el Tradicional, la suerte estuvo a punto de caramelo para un grupito selecto: hubo 5 afortunados que metieron cinco aciertos y se alzaron con el segundo premio, llevándose cada uno la linda suma de $3.570.076,62. ¡Un numerazo para encarar el mes con todo! Pero la cosa no quedó ahí, porque el tercer premio de esta modalidad repartió su pozo de más de 3 "palos" entre 361 ganadores, quienes embolsaron $9.889,41 cada uno.

Luego, durante el sorteo del Match se notificaron cinco apuestas con el mismo número de aciertos y cada apostador se ganó $3.570.076,62. Y en ese marco, otros 329 jugadores del Loto Plus se hicieron del tercer premio de esta jugada y se alzaron con $10.851,30 cada uno.

Finalmente, en la modalidad Sale o Sale, hubo 17 ganadores que con 5 aciertos se llevaron una tajada importante de la torta de casi 46 millones de pesos. Como resultado, cada uno de ellos embolsó una cifra de $2.704.603,50. Nada mal para arrancar marzo con las cuentas pagas.

Como resultado, sumando todos los montos entregados en las distintas modalidades, el total repartido por el Loto Plus fue de $88.819.178,94. Cabe remarcar que, como los pozos principales no tuvieron dueños, la cifra para el próximo sorteo es verdaderamente histórica. El pozo estimado para el miércoles 11 de marzo es de $28.029.000.000.

¿Cómo se juega al Loto Plus?

Para jugar al popular Loto Plus se deben seleccionar 6 números del 0 al 45 y, con un único valor de apuesta de 3.000 pesos, se puede participar de todas las modalidades.

Además, se elige 1 número del 0 al 9, ya que si acertás, multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.