Resultados del Loto Plus: ¿Cuántos apostadores se repartieron $69.512.830?

El gran pozo del Loto Plus sigue buscando dueño, pero la suerte no pasó de largo en el sorteo N° 3864, realizado el miércoles 11 de marzo, porque dejó un tendal de ganadores en las categorías menores y en la modalidad que nunca falla, el "Sale o Sale". El saldo total fue de 426 apostadores premiados en las diferentes categorías.

De esta manera, aunque los pozos principales de las modalidades "Tradicional", "Match" y "Desquite" quedaron vacantes, la Lotería de la Ciudad distribuyó una suma total de $69.512.830,34 en premios. Mientras tanto, con los primeros premios vacantes, el acumulado estimado para el próximo sábado 14 de marzo escaló a la estratosférica cifra de $28.546.000.000.

Los números de la suerte y los ganadores del Loto Plus

En la modalidad Tradicional del Loto Pluswww.cronica.com.ar/numerosydestino/loto-plus-repartio-mas-de-86-palos-cuales-son-los-numeros-ganadores, los números sorteados fueron 14 - 15 - 26 - 34 - 39 - 45. Si bien nadie logró los 6 aciertos para llevarse los más de $556 millones, hubo 3 afortunados con 5 aciertos que embolsaron $4.656.766,95 cada uno. Luego, hay 154 apostadores con cuatro aciertos que percibieron $18.143,25.

Por su parte, el Match (con los números 00 - 01 - 04 - 08 - 16 - 45) dejó el pozo mayor de $7.484 millones vacante, pero premió a 4 apostadores con 5 aciertos, otorgándoles $3.492.575,21 a cada uno. Del mismo modo, 255 personas obtuvieron $10.957,10 por su boleta con cuatro aciertos.

El Desquite tampoco tuvo ganadores con los números 14 - 17 - 21 - 27 - 43 - 44, acumulando más de $1.385 millones para la próxima jugada. Y como es habitual, la modalidad Sale o Sale fue la que más alegrías repartió. Con los números 02 - 07 - 20 - 32 - 39 - 40, se registraron 10 ganadores con 5 aciertos. Cada uno de ellos se llevará a casa la suma de $3.598.410,83.

Extracto oficial del sorteo 3355 del Loto Plus.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Para aquellos que quieran probar suerte el próximo sábado, las reglas son sencillas pero ofrecen múltiples variantes:

La apuesta básica : Cuesta $3.000 y permite participar en todas las modalidades (Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale).

Selección de números : Debés elegir 6 números entre el 0 y el 45 .

El "Jack" : En las modalidades Tradicional y Desquite, también se eligen dos números adicionales (del 0 al 9) llamados "Jack", que pueden aumentar significativamente el premio.

El multiplicador: Además, se elige un Número Plus (0 al 9). Si acertás este número y además tenés 6 aciertos en tu jugada, el premio de tu apuesta se multiplica.

La cita para renovar las esperanzas es el próximo sábado 14 de marzo a las 22:00 en el Salón de Sorteos de la Lotería de la Ciudad.







