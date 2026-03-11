La cifra histórica que pone en juego el Loto Plus en su edición de hoy

La expectativa en las agencias de lotería alcanza hoy su punto máximo ante la realización de una de las jugadas más importantes del año. Este miércoles 11 de marzo de 2026, la ciudad de Buenos Aires será el escenario de un evento que capta la atención de miles de familias que sueñan con el gran premio.

El Loto Plus registra un movimiento intenso de boletas para la jugada número 3864, la cual promete una recompensa que marca un hito en la historia de los juegos de azar del país. La suerte se define esta noche y los detalles de la jornada son fundamentales para quienes participan de este sorteo extraordinario.

Un pozo millonario récord

El atractivo principal de la jornada reside en la magnitud del dinero acumulado que espera por un ganador. Para el sorteo de este miércoles, el Loto Plus presenta un pozo estimado de 28.029.000.000 de pesos. El valor de la apuesta se mantiene en 2.000 pesos, lo que permite el acceso a todas las modalidades del juego con una única inversión inicial.

La dinámica para participar consiste en la elección de seis números dentro de un rango que va del 0 al 45. Además, el apostador elige un número adicional, del 0 al 9, el cual funciona como un multiplicador para las categorías de seis aciertos en caso de resultar ganador.

El pozo del Loto Plus que se sorteará esta noche.

Detalles del sorteo y seguimiento en vivo

La cita oficial con la fortuna está programada para las 22:00 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad. Los interesados podrán seguir el desarrollo de las bolillas en vivo mediante las transmisiones oficiales en las plataformas de Facebook y YouTube de la institución. La transparencia del acto asegura que cada número que sale del bolillero cuenta con la fiscalización necesaria para garantizar la legalidad del proceso.

Los sorteos del Loto Plus ocurren de forma habitual todos los miércoles y sábados a la misma hora. Los resultados finales estarán disponibles inmediatamente después de la ceremonia para que cada jugador controle su ticket con tranquilidad.

Cómo cobrar el premio

Quien resulte beneficiado por la suerte de este miércoles deberá tener en cuenta las normativas vigentes para el retiro del dinero. los premios se habilitan para su cobro a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo.

Es importante recordar que, según la Ley N.° 20.630, todos los premios que superan los 1.333,34 pesos sufren un descuento automático del 28,5% por gravamen impositivo. Esta deducción se aplica de forma directa sobre el monto total ganado antes de que el dinero llegue a manos del apostador.

Por último, el plazo para realizar el reclamo del dinero figura detallado en el reglamento de cada juego y también aparece impreso en el ticket de apuesta, el cual es el único comprobante válido para certificar la jugada ganadora.