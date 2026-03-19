Quini 6 repartido: ¿Cuántos millones se ganaron los que acertaron cinco cifras?

La fortuna se hizo desear en los premios mayores del sorteo N° 3357, pero el Quini 6 no dejó a nadie con las manos vacías. Aunque los seis aciertos en las modalidades Tradicional y Revancha no aparecieron, el sorteo de anoche repartió una cifra astronómica entre más de dos mil ganadores en todo el país, preparando el terreno para un pozo récord que promete paralizar a los apostadores el próximo fin de semana.

En el sorteo del Quini 6, realizado este miércoles 18 de marzo en la Lotería de Santa Fe, las bolillas marcaron el destino de miles de boletas.

A pesar de que el primer premio quedó vacante en las modalidades más fuertes, la modalidad "Siempre Sale" fue el gran motor de alegría de la jornada, consagrando a 89 afortunados con cinco aciertos que se repartieron más de $295 millones.

Estas fueron las combinaciones ganadoras del Quini 6:

Tradicional: 08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42

08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42 La Segunda: 22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42

22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42 Revancha: 12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42

12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42 Siempre Sale: 11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35

¿Cuántas personas ganaron con el último sorteo del Quini 6?

En total, el sorteo 3357 registró un total de 2.351 apuestas ganadoras distribuidas en todas sus categorías. La suma total de premios repartidos alcanzó los $536.519.725,40, un monto que demuestra que, aunque no salga el "gordo", el Quini 6 siempre premia la constancia.

Aquí el detalle de los ganadores por tipo de premio:

Tradicional (2° y 3° premio): 1.305 ganadores, que se dividen en 29 con cinco aciertos y 1.276 con cuatro. Los que integran el primer grupo cobrará $1.136.534,28 cada uno y el resto $7.749,10.

La Segunda (2° y 3° premio): 629 ganadores (9 con cinco aciertos y 620 con cuatro). Los que se quedaron con el segundo premio se hicieron de $3.662.166 cada uno , mientras que el resto de jugadores cobrará 15.948 pesos.

Siempre Sale: 89 ganadores con cinco aciertos, quienes percibieron un premio individual de $3.323.876,87 cada uno.

Premio Extra: 328 ganadores que se llevaron $472.560,98 cada uno.

Se viene un sorteo histórico: $5.250 millones en juego

La falta de ganadores con seis aciertos generó un efecto rebote que hará explotar las agencias de lotería. Para el próximo domingo 22 de marzo, el pozo estimado del Quini 6 asciende a la impactante suma de $5.250.000.000.

En este sentido, la Lotería de Santa Fe detalló los pozos individuales que estarán en danza:

Revancha: $3.030.000.000

$3.030.000.000 Tradicional: $835.000.000

$835.000.000 La Segunda: $835.000.000

$835.000.000 Siempre Sale: $395.000.000

$395.000.000 Extra: $155.000.000





Recordá que podés hacer tu jugada completa por $3.000 y participar en todos los sorteos. Tenés tiempo de reclamar tus premios del sorteo de anoche hasta el próximo 6 de abril de 2026.



