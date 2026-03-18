Llegó el Cronicazo para atraer a la fortuna en la quiniela: ¿Cuáles son los números recomendados por la Gitana?

Este miércoles 18 de marzo, no te pierdas todos los detalles del Cronicazo. En esta guía fundamental, la Gitana comparte sus pálpitos basados en los números demorados, los más atrasados y los que más salen en las distintas pizarras de la quiniela.

Si tu objetivo es probar fortuna en el Quini 6 o en el Loto Plus, consultá la sección "Me lo dijo una Gitana" para conocer cuál es tu cifra de la suerte personalizada según tu signo zodiacal.

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Renová tu suerte con el Cronicazo de hoy: ¿Qué candidatos eligió la Gitana para la quiniela?





El gran elegido de la jornada para jugar a la quiniela es el "22". Lo acompañan el "03" como "El salvador", el "35" y el "77" como "Los posibles", y el "98" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "69".

Ella se encuentra acompañada del "17" como "La onda", del "86" como "Me juego" y del "54" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero actual son el "40", el "25" y el "98". Los sueños sugieren el "19", el "83", el "58" y el "01" como las mejores alternativas.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "94".

(del 21/3 al 20/4): "94". Tauro (del 21/4 al 22/5): "33".

(del 21/4 al 22/5): "33". Géminis (del 23/5 al 21/6): "70".

(del 23/5 al 21/6): "70". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "42".

(del 22/6 al 21/7): "42". Leo (del 22/7 al 21/8): "26".

(del 22/7 al 21/8): "26". Virgo (del 22/8 al 22/9): "65".

(del 22/8 al 22/9): "65". Libra (del 23/9 al 22/10): "11".

(del 23/9 al 22/10): "11". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "87".

(del 23/10 al 21/11): "87". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "55".

(del 22/11 al 21/12): "55". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "04".

(del 22/12 al 20/1): "04". Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".

(del 21/1 al 19/2): "99". Piscis (del 20/2 al 20/3): "30".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 18 de marzo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "6186". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 20 sorteos; decena, el "4" con 30 sorteos; unidad, el "6" con 45 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "47" y el "42", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "97".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 57 sorteos; decena, el "2" con 27 sorteos; unidad, el "9" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "72", el "82" y el "03". Los más salidores, el "23", el "40" y el "70".

El Cronicazo de este miércoles 18 de marzo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "0" con 49 sorteos; decena, el "5" con 29 sorteos; unidad, el "4" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "85" y el "83", y los más salidores, el "67", el "01" y el "32".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "3" con 19 sorteos; decena, el "0" con 21 sorteos; unidad, el "1" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "40", el "08" y el "44", mientras que los más salidores, el "79", el "39" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 16 sorteos; decena, el "5" con 25 sorteos; unidad, el "7" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "44" y el "81". Los más salidores, el "04", el "70" y el "05".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "0" con 22 sorteos; decena, el "5" con 20 sorteos; unidad, el "0" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "85", el "88" y el "08", y los más salidores, el "50", el "07" y el "62".

Los pozos del Quini 6 y el Loto Plus: ambos juegos reparten una fortuna





La "piñata" actual de $33.855 "palos" está a la espera de sus nuevos dueños. Esta se reparte entre las variantes correspondientes a cada uno de los juegos: a las 9 de la noche, el Quini 6 distribuye esperanza con un total de $4.650 millones.

Se dividen entre la "Tradicional", "La Segunda" y "Revancha", además del "Siempre Sale" y el "Sorteo Extra".

El pozo del Quini 6.

Una hora más tarde, a las 10 de la noche, es el turno del Loto Plus. La cifra general se encuentra en $29.205 "palitos" que se separan entre las modalidades "Tradicional", "Match" y "Desquite".

Si en el segundo juego "se pega" el número plus, se multiplica el premio de las categorías de 6 aciertos. Y el "Sale o Sale", donde siempre hay ganadores.

Los sorteos actuales de quiniela y lotería





Lotería Nacional y Lotería de la Provincia : las dos llevan a cabo cinco sorteos cada día. Se llaman "La Previa" (10.30 de la mañana), "La Primera" (12 del mediodía), "Matutina" (14.30 horas), "Vespertina" (17.30 horas) y "Nocturna" (a las 21).

Quini 6 : se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y domingos. Está disponible en todas las agencias habilitadas del país, donde los jugadores deben elegir seis números entre el "00" y el "45" para apostar.

Loto Plus : hay que seleccionar seis cifras entre el "00" y el "45". Con ellas, se puede participar de los juegos que se hacen los miércoles y sábados a las 22.00 horas. Las apuestas para estos sorteos cierran varias horas antes.