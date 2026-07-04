La muerte de Ernestina Pais: el futuro incierto de "El divorcio del año" tras la tragedia y el duelo que paralizó la obra

La muerte de Ernestina Pais, hace una semana, dejó una enorme tristeza en el mundo del espectáculo y los medios. Su trágico fallecimiento, cuando su auto fue embestido por un tren en San Isidro, consternó a sus seres queridos y compañeros de "El divorcio del año", la obra que la conductora protagonizaba en teatro junto a Juan Palomino y Rochi Igarzabal, una de las que más se conmovió por la noticia. En medio del duelo, su director, José María Muscari, citado a declarar en la causa judicial, enfrenta el desafío de rearmar el proyecto que los tenía girando por el país.

Según La Pavada de Diario Crónica, mientras definen la continuidad de "El divorcio del año", en virtud de que tienen muchas funciones ya comprometidas, Juan Palomino arregló su participación en la serie "En el barro 3". Habló con José María Muscari, quien deja pasar los días y ver el ánimo del elenco y al parecer pueden convivir las dos cosas. El director teatral, que ya declaró como testigo para corroborar el horario de la función de esa noche, prioriza el estado emocional del equipo antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre la gira.

La obra, que había tenido una temporada exitosa en Buenos Aires y planeaba presentarse en el Teatro Roxy de Mar del Plata el 12 de julio, suspendió todas sus funciones por luto, y la producción ya habilitó la devolución del dinero para esas fechas.

La incertidumbre sobre el regreso de "El divorcio del año" es total. Muscari sabe que volver a las tablas sin Ernestina será un proceso difícil para todos. La actriz era el alma de la comedia, que abordaba con humor la sobreexposición mediática, el amor y los conflictos familiares.

Mientras tanto, Palomino, uno de los pilares del elenco, ya tiene un pie en otro proyecto, lo que abre interrogantes sobre cómo se reacomodará el equipo. El director, que atraviesa su propia situación judicial como testigo, espera que el tiempo y el apoyo mutuo permitan que la obra pueda reencontrarse con su público, aunque sea con un elenco distinto.

El legado de Ernestina Pais en la obra es imborrable. Horas antes del accidente, ella misma había celebrado el éxito de la gira con un posteo en redes: "Se agregan destinos, gracias vida", escribió. Esa frase, que hoy resuena con una fuerza desgarradora, fue su último gesto de entusiasmo profesional.

El futuro de "El divorcio del año" sigue en el aire, pero lo que no cambia es el recuerdo de una actriz que se entregó por completo a su personaje, y que sus compañeros, como Rochi Igarzábal, llevarán siempre en la memoria. La decisión de Muscari de no apurar los tiempos demuestra que, por encima de los contratos y las funciones, hay un duelo que atravesar.



