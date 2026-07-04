Horóscopo de hoy: que Venus y Marte te pongan a prueba este sábado 4 de julio

El destino no descansa ni los sábados. El horóscopo de hoy, 4 de julio de 2026, trae una configuración planetaria que invita a mirar hacia adentro y también a tomar decisiones firmes. Venus en Leo calienta los corazones y Marte en Tauro empuja con fuerza terrenal. La Luna, recién ingresada en Capricornio, pone el foco en la responsabilidad y los límites. No es un día para tibios. El cielo pide acción, pero también pausas estratégicas. Para quienes necesitan entender qué les depara a cada signo en julio, la carta de hoy ofrece pistas claras. Y ojo, porque hay signos que necesitan vacaciones con urgencia: aquellos que vienen cargando el estrés de junio y el eclipse del mes pasado. El universo no perdona y el descanso no es una opción, es una obligación cósmica.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Marte, tu regente, te mantiene en modo turbo. Hoy la energía sobra, pero la Luna en Capricornio te pide que no te disperses. Enfocate en lo que realmente importa y dejá de lado las peleas innecesarias. El amor te espera si bajás un cambio y escuchás más de lo que hablás. Las discusiones de pareja se resuelven con un gesto sincero, no con gritos. Aprovechá la tarde para ordenar pendientes.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Venus te sonríe y la Luna en tu signo opuesto te exige equilibrio. Hoy es un día ideal para poner los pies sobre la tierra y definir metas claras. En el trabajo, una oportunidad que parecía perdida vuelve a aparecer. No la dejes escapar por miedo al cambio. En el amor, la rutina ganó terreno, pero una cita improvisada puede reavivar la llama. Los afectos se cuidan con detalles simples, no con grandes promesas. Disfrutá del presente.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Mercurio directo te devuelve la claridad mental que extrañabas. Hoy es el día para poner orden en los papeles y responder esas conversaciones pendientes. En el amor, la comunicación fluye como hace semanas no pasaba. Si estás en pareja, un malentendido se aclara con una charla honesta. Si estás soltero, alguien del pasado vuelve a aparecer, pero con otra energía. No te apresures, observá y después decidís. La paciencia es tu mejor aliada.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La Luna en Capricornio te enfrenta a un tema de pareja que venías esquivando. No es momento de huir, sino de sentarse a hablar con el corazón en la mano. La sinceridad duele pero libera. En el trabajo, una decisión importante se acerca y tu intuición no te va a fallar. Confiá en lo que sentís. El dinero llega, pero también se va si no administrás bien. Cuidá los gastos impulsivos. El descanso te hace bien, aunque no lo creas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Venus en tu signo te pone en el centro de la escena y no te quejás. Hoy la energía es tuya y todos lo notan. Aprovechá para cerrar acuerdos, pedir lo que merecés y mostrar tu talento sin miedo. En el amor, la pasión está a flor de piel. Una salida diferente puede cambiar el ritmo de una relación que se volvió predecible. Si estás soltero, alguien te mira con otros ojos. No lo dejes pasar. Brindá sin culpa.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La Luna en Capricornio te pide orden y disciplina. Hoy es un buen día para organizar la semana que viene y poner en claro tus prioridades. En el trabajo, un detalle que pasaste por alto puede generar un problema si no lo revisás a tiempo. El amor te pide que relajes el control y te dejes llevar. No todo tiene que ser perfecto para ser hermoso. Un gesto espontáneo de tu pareja te va a sorprender. Aceptalo sin analizarlo demasiado.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio es tu bandera, pero hoy la balanza se inclina hacia adentro. Necesitás tiempo para vos y eso no es egoísmo. En el trabajo, una colaboración inesperada te abre puertas que no imaginabas. Aceptá la ayuda sin sentir que perdés protagonismo. En el amor, la armonía vuelve después de días de tensión. Una conversación pendiente se resuelve con un abrazo sincero. La noche promete y el cielo te acompaña.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Plutón te sacude y la Luna en Capricornio te empuja a tomar decisiones que venías pateando. Hoy no hay margen para la duda. En el trabajo, un cambio que parecía riesgoso se vuelve tu mejor opción. No le tengas miedo a lo nuevo. En el amor, la intensidad está presente, pero cuidado con los celos. La confianza se gana con hechos, no con preguntas. Soltá el control y permití que las cosas fluyan. El destino ya marcó el camino.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Júpiter te empuja a expandir horizontes y hoy la energía te acompaña para eso. Un viaje corto o una actividad al aire libre te van a hacer bien. En el trabajo, una idea que tuviste hace semanas empieza a tomar forma y otros la ven con buenos ojos. No dudes en compartirla. En el amor, la libertad es el tema. Necesitás espacio, pero también compartir. La clave está en la comunicación honesta. La noche trae sorpresas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La Luna en tu signo te da claridad y firmeza. Hoy es un día para tomar decisiones importantes sin mirar atrás. En el trabajo, tu esfuerzo de los últimos meses empieza a dar frutos y un reconocimiento llega. No lo minimices. En el amor, tu pareja necesita más presencia y menos planes. A veces el mejor regalo es simplemente estar. Si estás soltero, alguien que te admira en silencio da un paso al frente. Prestá atención.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Urano te mantiene en un estado creativo que puede descolocar a los demás. Hoy tu originalidad es tu mayor activo. En el trabajo, una idea disruptiva te convierte en el centro de atención. No tengas miedo al ridículo. En el amor, la desconexión emocional es el riesgo. Hacé el esfuerzo de estar presente. Un plan sencillo, sin tecnología, puede acercarte más de lo que imaginás. La noche invita a la charla profunda.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Neptuno te envuelve en su manto de intuición y sensibilidad. Hoy estás más receptivo que nunca, pero cuidado con absorber las energías ajenas. En el trabajo, la creatividad es tu mejor herramienta y un proyecto artístico o solidario te llena el alma. En el amor, el amor soñado puede ser más real de lo que creés. Soltá la fantasía un momento y mirá lo que tenés enfrente. El cielo te pide que confíes en lo que ves y no solo en lo que imaginás.