Virginia Lago regresa a Telefe para presentar una novela brasileña y su cálida voz vuelve a la pantalla

Virginia Lago, una actriz con una gran trayectoria que supo ganarse el cariño del público, se prepara para su regreso a la pantalla de Telefe. Además de ser una figura consagrada del teatro y la televisión, Virginia Lago ganó reconocimiento siendo la cara de novelas y películas en Telefe, presentando, con su carisma y sensibilidad, historias conmovedoras que marcaron a toda una generación. La artista se prepara ahora para volver a las introducciones de los capítulos de una novela muy taquillera de Brasil, que regresa a la pantalla del canal con su inconfundible estilo cálido y familiar.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Telefe, que terminó junio allá arriba con un rating histórico y un share del 53,36%, tiene un arsenal preparado para mantener su liderazgo. En la franja de la tarde, Virginia Lago volverá a presentar "Avenida Brasil", la telenovela brasileña que se convirtió en un fenómeno de audiencia y que regresa con sus emblemáticas introducciones.

La actriz, ampliamente recordada por su ciclo "Historias del Corazón" iniciado en 2012, se volvió un fenómeno viral con su estilo pausado, su living de sillones blancos y su mítica frase "¿Sale un vinito?". Su regreso promete emocionar a los televidentes que crecieron con su voz y su calidez en las tardes de Telefe.

Pero el canal no se detiene ahí. También van a promocionar "Popstars", el reality musical que conducirá Nico Vázquez y que contará con un jurado de lujo integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Carlos García. El ciclo, que busca revivir el éxito de los 2000, ya generó expectativa y también cierta controversia por los castings y el rechazo de figuras como las ex Bandana. Sin embargo, Telefe confía en que la fórmula funcionará y sumará audiencia a su grilla.

Seguirán con "Gran Hermano", remando y alargado hasta septiembre. El reality de Santiago del Moro, que ya atravesó momentos de altibajos en rating, se extendió para capitalizar el arrastre del Mundial y mantener el interés del público en la casa más famosa del país. Con 19 participantes adentro y una nueva placa de nominados, la producción busca que el ciclo llegue con fuerza a su final. Con Virginia Lago de regreso, el estreno de "Popstars" y la extensión de "GH", Telefe apuesta a un segundo semestre de puro rating.