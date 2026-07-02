El tenso momento entre Mica Viciconte y Daniela Celis en vivo: "No hace falta mostrar..."

En las últimas horas, un inesperado cruce se generó entre Mica Viciconte y Daniela Celis, quien está en malos términos con su ex Thiago Medina. El tenso momento al aire de "La Jugada" (Streams Telefe) tuvo que ver con un comentario que le hizo la ex "Combate" a "Pestañela" sobre su manera de vestir, que no cayó nada bien en ella y dividió las opiniones de los usuarios de redes sociales sobre cuál de las dos tenía razón.

Todo comenzó cuando en el ciclo la mirada se posó en Daniela y en el top que lucía. Diego Poggi y Mica Viciconte, conductores del programa, sostuvieron que a la ex "Gran Hermano" se le notaba el busto, ya que no tenía corpiño puesto. "No se ve nada. Divina, diosa", desdramatizó Celis.

Luego, Mica tomó la posta y dio su opinión al respecto. "Voy a ser súper sincera porque no puedo, pero para mí hay un tema", comenzó diciendo la pareja de Fabián Cubero. A lo que "Pestañela" intentó frenar a su compañera: "Ya me lo dijiste. La gente no quiere saber. 'Hablen de GH', pone la gente. Yo no voy a responder nada, quiero que lo sepan".

Pero eso no detuvo a Mica Viciconte, quien continuó con lo que iba a decir y le pidió a Daniela que la escuche para "no faltarle el respeto"."Somos personas diferentes, personalidades diferentes. Lo que yo digo es que me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, con todos los que estamos en la mesa, con gente con familia, marido o mujer, que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar las aureolas, las luces altas del auto; creo que se podrían esconder", sugirió la famosa, quien indicó que existen accesorios adecuados para ese tipo de prendas.

"Igual tenés lindas aureolas, yo las mostraría", intervino Diego Poggi, quien intentó bajar la tensión del momento. Aunque la respuesta de Daniela Celis no se hizo esperar: "Mica, escúchame, me salieron tan caras. ¿No las voy a mostrar?", contestó la ex "Gran Hermano", en alusión a la operación para incrementar el busto a que se sometió antes de su participación en el reality.

El intercambio terminó con dardos cruzados entre Daniela y Mica. "Yo sé que en el fondo algo me escucha, chiquitito, pero algo me escucha", replicó la mamá de Luca Cubero. "Sí, pero jamás me pondré un corpiño igual. Hace siete años que no uso corpiño", retrucó "Pestañela", firme en su postura de vestirse como quiere.