Telefe levanta "Gran Hermano: Generación Dorada" este domingo 5 de julio: el motivo

"Gran Hermano: Generación Dorada" avanza hacia una etapa decisiva y los participantes buscan asegurarse un lugar en la gran final. En medio de días clave para el juego, con la placa de nominados definida, Telefe sorprendió al modificar la programación del reality: el canal decidió levantar la emisión prevista para este domingo 5 de julio.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el Mundial 2026 volvió a alterar la grilla de la señal de las pelotas. Este jueves, desde las 20, Telefe pondrá al aire el encuentro entre Portugal y Croacia y, si los tiempos del partido lo permiten, recién después se verá la tradicional cena de los nominados y el ingreso de nuevos "congelados" a la casa más famosa del país. Todo dependerá de cuánto se extienda la transmisión deportiva.

Los cambios no terminarán ahí. El viernes tampoco habrá una gala convencional, ya que la programación estará atravesada por el partido de la Selección Argentina. En cambio, este sábado Telefe apostará por una edición especial de "La noche de los ex", con la participación de antiguos jugadores del reality. La propuesta buscará mantener el interés del público mientras la competencia entra en su recta final.

La principal novedad llegará el domingo, cuando "Gran Hermano: Generación Dorada" no saldrá al aire. La decisión responde exclusivamente a la cobertura del Mundial, que continúa ocupando gran parte de la programación de Telefe. De esta manera, los seguidores del ciclo deberán esperar a la próxima emisión para conocer cómo continuará el juego y qué nuevas sorpresas preparó la producción para los participantes que siguen en carrera por el gran premio.