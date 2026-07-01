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El enojo de Thiago Medina con Daniela Celis luego de que volviera a bajar su cuadro de la pared: "Lo hubiera hecho..."

El exparticipante de "Gran Hermano" reveló que habló con "Pestañela" luego de que ella decidiera sacar la gigantografía familiar en la que él aparece. ¡Mirá qué dijo!

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En los últimos días, Daniela Celis tomó una drástica decisión que causó revuelo en redes sociales. "Pestañela", quien acaba de separarse de Nick Sicaro, volvió a bajar el cuadro familiar de la pared, como forma de ponerle punto final a su relación con Thiago Medina. Ahora, el ex "Gran Hermano" reaccionó con visible enojo al gesto de la madre de sus hijas.

A través de un video que subió a historias de Instagram, Daniela mostró el momento exacto en que sacó la foto en la que está junto a Thiago y las gemelas Aimé y Laia, que está ubicada en el living de su casa.

En su lugar, la integrante de "Patria y familia" (Luzu TV) puso una gigantografía de ella misma posando sola con su panza de embarazada, un look con transparencias, un maquillaje y peinado superproducidos.

Daniela Celis volvió a bajar el cuadro familiar con Thiago Medina. (Instagram/@danielacelis01).
Daniela Celis volvió a bajar el cuadro familiar con Thiago Medina. (Instagram/@danielacelis01).

En un vivo de TikTok, Thiago Medina fue consultado por este gesto y al responder dejó entrever su molestia. "Si sacó el cuadro es porque ella quería y listo. Está bien, tiene su derecho, no hay ningún problema", afirmó el joven, queriendo dar por cerrado el tema.

Y lanzó: "Lo único que le dije es que lo hubiese sacado sin grabarlo. Es así. Está más que bien, yo no tengo ningún problema". Con esta frase, el "GH" puso en evidencia que tuvo una charla con Daniela Celis luego de que bajara el cuadro en la que le dejó en claro lo que pensaba al respecto y que la relación entre ambos está más tensa que nunca. 

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