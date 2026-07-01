La mamá de Alexis Mac Allister defendió a Ailén Cova tras las críticas que recibió en medio del Mundial 2026: "La conozco..."

Alexis Mac Allister disputa su segunda Copa del Mundo con la Selección Argentina; la primera desde que se convirtió en papá de Alaia, su hija con Ailén Cova, lo que vuelve a la competencia aún más especial. De cara al partido de la "Scaloneta" frente a Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026, Silvina Riela, la mamá del mediocampista del Liverpool, sorprendió al hablar del buen vínculo con su nuera, gesto que fue interpretado como una defensa luego de las críticas que recibió la influencer.

Tras la consagración del conjunto de Lionel Scaloni en Qatar 2022, Silvina aseguró que este Mundial tiene un significado para ella, ya que, según explicó en diálogo con "Intrusos" (América TV), esta edición le está permitiendo disfrutar de otra faceta de su vida familiar. "Es un Mundial muy diferente al anterior, para mejor siempre y sumando cosas", expresó Riela, en alusión al buen presente que vive junto a su hijo y su entorno más cercano.

La madre de Alexis Mac Allister destacó que uno de los motivos de su felicidad radica en poder compartir el día a día con su nieta Alaia y acompañar de cerca a Ailén Cova en esta nueva etapa familiar como mamá primeriza. "Estoy disfrutando doble porque tengo la suerte de acompañar a Ailén y convivir con Alaia", contó la mujer, contenta de su rol como abuela.

Silvina Riela también reveló que lleva varias semanas compartiendo tiempo y espacio con la joven familia, y que esa convivencia le permitió disfrutar momentos que atesora en su corazón. "Estoy feliz, porque he pasado unos 20 días hermosos con ellas", aseguró.

La pareja de Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

También se refirió con humor a las exigencias físicas que implica seguirle el ritmo a su nieta, que, con diez meses de vida, transita una etapa de grandes cambios y descubrimientos. "Me estoy preparando para ir un poco más al gimnasio porque la gorda ya quiere caminar, e imagínate cómo me queda la cintura", comentó entre risas.

En otro tramo de la nota con el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la mamá del campeón del mundo aprovechó para destacar la relación que mantiene Ailén Cova, a quien conoce desde hace mucho tiempo por la amistad que tenía con su hijo antes de ser pareja. "Para mí es hermoso poder compartir toda esta etapa con ellos y con Ailén, que la conozco hace muchos años", subrayó la nuera de Ailén.

Lejos de abrir polémica, la mamá del futbolista de la Selección Argentina contó que entre ambas existe una dinámica de colaboración constante en la cotidianidad. "Nos ayudamos juntas en la diaria", reveló Silvina Riela, quien concluyó: "Vinimos las tres para acompañar (a Alexis durante el Mundial) y estuvimos en Kansas hasta ayer".







