Las tremendas dudas de Scaloni en Argentina para enfrentar a Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina pensando en el duelo ante Cabo Verde del próximo viernes, desde las 19, por los 16avos. del final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni debe resolver tres incógnitas para terminar de conformar el once para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo. La primera cuestión a resolver es si Cristian "Cuti" Romero mantiene la titularidad tras el golpe en la rodilla que sufrió ante Austria o si lo cuidarán e ingresará Nicolás Otamendi.

Otro lugar en donde no queda en claro quien jugará es el lateral izquierdo. Si bien Nicolás Tagliafico volvió a tener minutos en la victoria ante Jordania, no se lo vio al tope y Facundo Medina podría volver a esta frente al inicio.

Y la otra es en la delantera. Lautaro Martínez parece tener más chances de ser titular tras el nivel mostrado en el último cotejo, en el que además anotó un gol y se sacó la mufa. La otra opción es Julián Álvarez, quien no es el mismo desde la serie de polémicas con el Atlético de Madrid tras las ofertas del Real Madrid y Barcelona.

La probable formación de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Emiliano Martínez, Nahuel Molina Lucero, Otamendi o Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico o Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Thiago Almada y Martínez o Álvarez.