"Chiqui" Tapia quiere a Scaloni en la Selección Argentina hasta 2031

Lionel Scaloni está con todas sus energías en el partido del próximo viernes en el que la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

La realidad es que el vínculo de la AFA con Scaloni finaliza el 31 de diciembre, pero más allá de eso Claudio "Chiqui" Tapia tiene pensado en mantenerlo a largo plazo, más allá de lo que suceda en la actual Copa del Mundo.

Según trascendió, la idea de Tapia es que el oriundo de Pujato extienda su vínculo hasta 2031, lo que incluiría la participación de la Albiceleste en el Mundial 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos, pero que tendrá algunos cotejos en Uruguay, Argentina, Paraguay y Uruguay conmemorando el 100° aniversario del primer mundial.

"Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", dijo semanas atrás Lionel Scaloni en diálogo con Radio La Red. Lo que suceda en estas semanas será clave para saber si hay DT para rato o no.