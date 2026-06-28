Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

Después de la polémica por el supuesto "coqueteo" con Juana Viale, Manu Urcera estuvo de invitado en "Solo con Nicki", el ciclo que conduce Nicole Neumann junto a su hermana Gege y Juan Otero en Solo Streaming. En un diálogo distendido, al piloto de carreras le preguntaron qué lo enamoró de la modelo y descolocó a todos con su respuesta.

Nicole y Manu llevan casi tres años de casados y tienen un hijo llamado Cruz, que acaba de cumplir dos años de vida. Si bien en el último tiempo protagonizaron rumores de crisis, la pareja se muestra unida y muy enamorada, y juntos son una familia ensamblada.

La familia ensamblada de Nicole Neumann y Manu Urcera en el cumpleaños de Cruz.

De invitado en el ciclo de Neumann, Manu Urcera contó que ya había fijado sus ojos en la modelo en el 2017 y que, si bien consiguió su número de teléfono, no le escribió hasta casi dos años después porque tenía "vergüenza" de dar el primer paso.

Un día le mandó un mensaje, cenaron y el resto es historia. En ese sentido, Juan Otero le preguntó qué fue lo que más le llamó la atención de la ex de Fabián Cubero cuando la vio por primera vez.

La respuesta del corredor de carreras no se hizo esperar y generó sorpresa por el paralelismo que trazó. "Cuando la vi la primera vez, es más o menos lo que ves acá en la pantalla. Pero lo que te pasa con las mujeres, cuando las ves a la noche en el boliche, todas son 8, 9, 7,50, pero cuando te despertás a la mañana, son 3 puntos. ¿Qué pasó?", arrancó diciendo Urcera.

Y diferenció a la modelo de otras mujeres: "En cambio, ella me sorprendía que se levantaba y ya estaba 9 puntos sin hacer nada". "Ella tarda menos que yo, que no me maquillo y no hago nada. A lo que voy es que me sorprendió la belleza natural. Les decía a mis amigos: 'Che bolud*, te levantas a la mañana y es linda'", remató Manu Ucera.

El comentario de Manu Urcera generó todo tipo de reacciones en redes sociales. "Nunca salgan con un hombre que te ponga un puntaje", "Si lo analizan, es horrible lo que está diciendo", "¿Más básico no había?", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.