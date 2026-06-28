Danelik y Brian Sarmiento se mudaron juntos tras comenzar su romance en "Gran Hermano": "Nuestro primer paso..."

Danelik Galazan y Brian Sarmiento se conocieron en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), donde comenzaron poco a poco su historia de amor. Ya ambos afuera del reality conducido por Santiago del Moro, que se prepara para una gala de eliminación, les anunciaron a sus seguidores el importante paso que dieron en la relación al mudarse juntos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven conocida popularmente como Danelik Stars subió un video junto al exfutbolista dando la alegre noticia de la convivencia. Allí mostraron el departamento que obtuvieron mediante alquiler.

"Nos mudamos juntos. Al fin. Conseguimos un alquiler para vivir. Este es nuestro primer paso. Después vamos a buscar otro departamento, pero por ahora estamos acá y estamos contentos", comenzaron diciendo Danelik y Brian, oficializando este paso importante en el noviazgo.

Luego, propusieron hacer un "room tour" por la vivienda. Según se pudo ver, el inmueble cuenta con living, comedor y cocina, acogedores pero bien equipados con electrodomésticos. En cuanto a la habitación, el dormitorio matrimonial es más amplio y cuenta con baño privado.

"Es todo para dos personas, todo tranqui, estamos empezando de a poco", precisaron los exparticipantes de "Gran Hermano". En el cierre del video, que obtuvo más de 69 mil "me gusta", prometieron más contenido de la pareja en sus redes sociales.

Danelik y Brian Sarmiento se mudaron juntos tras conocerse en "Gran Hermano".

En la red social de X (antes Twitter), Danelik comunicó la mudanza con una foto junto a Brian Sarmiento. La postal fue acompañada de una profunda reflexión: "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad, no me esperaba que en Gran Hermano me enamorara; dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día". "Este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", escribió la tiktoker, muy enamorada.