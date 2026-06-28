La muerte de Ernestina Pais: la dolorosa carta de despedida de su hijo que conmovió a todos

Con el paso de las horas, distintas figuras del ambiente artístico se expresaron en las redes sociales para despedir a Ernestina Pais, luego de confirmarse su fallecimiento. En medio de la conmoción, su único hijo, Benicio, primero eligió homenajearla con una foto de ambos. Sin embargo, horas más tarde decidió publicar una desgarradora carta en la que abrió su corazón y habló del inmenso vacío que dejó la actriz y conductora.

El joven de 22 años, fruto de la relación entre Ernestina y el fotógrafo Alejandro Guyot, compartió el mensaje en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su infancia. En la postal aparece sosteniendo unos autitos de juguete mientras su mamá posa detrás suyo.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará", comenzó escribiendo Benicio en la emotiva despedida. Asimismo, recordó el cariño cotidiano que recibía de su madre. "Tus 'te amo' pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo'".

También resaltó la manera de vivir de Ernestina y su compromiso con todo lo que hacía: "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud". Después habló del fuerte vínculo que los unía: "Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también".

La foto que subió Benicio para despedir a su mamá, Ernestina Pais. (Foto: Instagram/ @benicioguyot).

En otro tramo del texto, Benicio destacó la personalidad de Ernestina y la huella que dejó en quienes la conocieron. "Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore", expresó.

Luego se refirió a la repercusión que tuvo la noticia de su muerte: "Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas".

La conmovedora carta de Benicio a Ernestina Pias. (Foto: Instagram/ @benicioguyot).

Además, confesó que quedó impactado por el apoyo recibido: "La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no se quien es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real".

A su vez, Benicio enumeró los recuerdos que conservará de su mamá. "Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación mas oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar".

Para concluir, el joven resumió todo su amor en una última frase que conmovió a sus seguidores: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá".