El conmovedor posteo del hijo de Ernestina Pais para despedir a su mamá

El único hijo de Ernestina Pais se expresó en sus redes sociales después de conocerse la muerte de su madre, de 54 años, tras ser embestida por el Tren de la Costa cuando pasaba con la barrera baja.

La mujer intentó cruzar en la intersección de Sáenz Peña y El Caño, momento en que la formación la impacta de lleno del lado del conductor, provocándoles la muerte.

El sentido posteo del hijo de Ernestina Pais

Benicio Guyot es el único hijo que tuvo Ernestina Pais, fruto de su relación con la conductora y el fotógrafo Alejandro Guyot.

La tierna imagen de Ernestina Pais y su hijo.

En una historia en su cuenta de Instagram, el joven de 22 años subió una foto junto a su mamá en donde se la ve a ella sonriente pegada a su hijo, con un emoji de corazón.

Al hablar sobre Benicio en una entrevista, Ernestina decía: "Pude haber hecho muchas cosas mal en esta vida, pero si en algo la pegamos con su padre es en el resultado de quien se convirtió. Porque Beni es ‘la bondad'. El ser más lindo que pudieras conocer".

Pais estuvo en pareja con el papá de Benicio, Alejandro Guyot, durante casi una década, entre el 2000 y 2010.