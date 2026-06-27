Se conoció el impactante video del accidente en el que murió Ernestina Pais: así fue el choque con el tren

Se dio a conocer el impactante video de la muerte de Ernestina Pais: la periodista, de 54 años, murió a raíz del fatal accidente ferroviario en el que fue protagonista.

Las imágenes sensibles fueron captadas por una cámara de seguridad municipal, ubicada a pocos metros del paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, donde ocurrió el siniestro.

Las imágenes que registraron el accidente

Según muestra el video, las barreras se encontraban bajas de ambos lados. Se ve también cómo el auto dobla justo para encarar el paso a nivel.





Luego de cruzar las primeras vías, es en las segundas donde el tren aparece e impacta de lleno con el vehículo Honda Civic negro, conducido por Pais.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el accidente ocurrió sobre las vías del ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa, en sentido Tigre-Vicente López.

Los peritos trabajan para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer si existió alguna otra circunstancia que pudiera haber influido en el hecho.