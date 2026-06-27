La lucha de Ernestina Pais contra el alcoholismo y el conmovedor testimonio que dejó

Antes de su fallecimiento, la periodista Ernestina Pais, quien perdió la vida anoche tras ser embestida por un tren mientras cruzaba con su auto un paso a nivel con la barrera baja en San Isidro, había logrado superar su adicción por el alcohol, motivo por el cual se dedicó a brindar emotivos testimonios sobre su proceso de rehabilitación.

A través de una serie de declaraciones públicas en distintos medios, la comunicadora había descrito las dificultades que atravesó durante la etapa más severa y cómo el acompañamiento terapéutico y afectivo resultaron determinantes para recomponer su estabilidad emocional.

El automóvil en el que se transportaba Pais quedó destrozado tras ser impactado por el tren.

Una de las primeras veces que se refirió al tema fue en marzo de 2025 en La noche de Mirtha, cuando reveló que su adicción comenzó a profundizarse durante la pandemia. "Empecé a usar el alcohol para tapar y calmar la angustia", recordó en ese entonces. "Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer", expresó en otra oportunidad.

De acuerdo con lo detallado por la propia protagonista, las instancias profesionales iniciales permitieron estructurar un esquema diario orientado a frenar el consumo problemático y a dotarla de herramientas conductuales para neutralizar los impulsos de recaída.

Al referirse al inicio de su recuperación, la conductora remarcó que el punto de quiebre se produjo al tomar plena conciencia del deterioro generalizado que la enfermedad causaba en su entorno y en sus dinámicas laborales cotidianas. "Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor", afirmó a su vez en un reportaje radial.

La intervención coordinada de su núcleo familiar directo funcionó como el detonante principal para que Pais aceptara someterse al tratamiento correspondiente. Los allegados de la conductora detectaron la pérdida de control frente a la sustancia y organizaron una red de contención institucionalizada que derivó en la internación, un paso que la propia comunicadora reconoció como imprescindible frente a la imposibilidad de resolver la situación de forma autónoma.