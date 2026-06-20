Sentido homenaje y despedida a Taty Almeida en Plaza de Mayo

La pirámide de la Plaza de Mayo se convirtió esta mañana en el escenario de una emotiva despedida para Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida como Taty Almeida, luego de que una gran cantidad de personas, entre ellas referentes de organismos de derechos humanos, se congregaran en el lugar para homenajearla.

La convocatoria, impulsada por sus familiares y allegados, motivó a los presentes a recordar a la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora entre aplausos, flores y pañuelos blancos.

Taty Almeida falleció el domingo pasado a los 95 años.

Durante la ceremonia se recordó especialmente la trayectoria como docente y activista. Su figura fue reivindicada como un emblema en la incansable búsqueda de los desaparecidos, incluyendo a su propio hijo, Alejandro, secuestrado en 1975.

Organizaciones sociales, políticas y personalidades de la cultura formaron parte del reconocimiento y ratificaron el compromiso con sus ideales. Entre los asistentes destacaron que "su legado quedará grabado a fuego en las nuevas generaciones militantes que consolidan sus enseñanzas como una guía democrática ineludible".

Comprometida hasta el último día

El domingo último, Almeida falleció a sus 95 años. Fue despedida por multitudes en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), donde había pedido ser velada para estar cerca de los trabajadores.

El velatorio se llevó a cabo a cajón cerrado. Junto al féretro fueron colocados una fotografía suya y el histórico pañuelo blanco que la acompañó durante cinco décadas en cada marcha.