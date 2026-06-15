Estela de Carlotto lamentó la muerte de Taty Almeida y criticó al Gobierno: "Nos odian, deben estar brindando"

La muerte de Taty Almeida provocó una profunda conmoción en los organismos de Derechos Humanos y, en este sentido, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su dolor por el fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, además de lanzar duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

"Una triste noticia", dijo Carlotto sobre el deceso de Almeida, y recordó el vínculo que mantuvo durante años con ella, marcado por la militancia compartida y una amistad construida en medio de las luchas por Memoria, Verdad y Justicia.

La referente de Abuelas definió a Almeida como una compañera con la que "tanto hemos luchado y sufrido juntas" y evocó especialmente su personalidad optimista y su sentido del humor. En ese sentido, señaló que entre ellas existía "una relación a veces muy risueña por su carácter y su temperamento alegre".

Carlotto con Taty Almeida, en uno de los últimos encuentros.

En diálogo con radio Splendid, Carlotto sostuvo además que no espera ningún gesto oficial en homenaje a Almeida y fue contundente al referirse a la relación del Ejecutivo con los organismos de Derechos Humanos: "No creo, esa gente nos odia, al contrario, deben estar brindando".

Carlotto confirmó que participará del último adiós a la histórica dirigente, cuyo velatorio se realizará desde las 14 en la sede del sindicato telefónico FOETRA. "Tengo que estar, tengo que acompañarla, me parece mentira que no escuche más sus chistes, que no pueda escuchar más su voz, que no nos riamos más juntas", expresó con visible emoción.

Diferencias con el Gobierno y militancia del "Nunca Más"

Al referirse al contexto político actual, Carlotto evitó profundizar en las diferencias con el Gobierno, aunque insistió en que la prioridad debe estar puesta en preservar la memoria colectiva. "Yo, la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos para lo que sigue y para que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros", remarcó.

Además, destacó el trabajo de las nuevas generaciones dentro de Abuelas de Plaza de Mayo y recordó que cada vez son menos las integrantes históricas que continúan con vida. "Quedamos dos abuelas nada más con vida", señaló, al tiempo que valoró el compromiso de los jóvenes que hoy sostienen la tarea de la organización y quienes, según explicó, tienen la responsabilidad de mantener vigente la memoria y continuar la búsqueda de verdad y justicia.