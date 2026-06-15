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Lunes, 15 de junio de 2026

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Cristina Kirchner y otras figuras de la política despidieron a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo falleció a los 95 años. Dirigentes de diferentes partidos políticos la recordaron con emotivos mensajes.

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La muerte de Taty Almeida generó una profunda conmoción en el ámbito político y de los derechos humanos, y en ese sentido referentes de distintos espacios ideológicos recordaron a la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo y destaron su trayectoria en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Entre los mensajes más significativos estuvo el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien mantuvo durante años una estrecha relación con Almeida. A través de sus redes sociales, la ex mandataria expresó su dolor por la partida de la referente y la definió como una "luchadora incansable que honraste la vida".

El vínculo entre ambas trascendió lo institucional y se consolidó a lo largo de años de militancia compartida en defensa de los Derechos Humanos. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Almeida respaldó públicamente las políticas impulsadas en materia de Memoria, Verdad y Justicia, además de acompañar numerosas iniciativas sociales promovidas por el kirchnerismo.

A lo largo de ese recorrido compartieron múltiples actividades y encuentros. Uno de los más recordados fue la reunión que referentes de organismos de Derechos Humanos mantuvieron con Cristina en el Senado, ocasión en la que Almeida destacó la "fortaleza y convicción" de la ex jefa de Estado.

La dirigente de Madres también se había pronunciado en defensa de Cristina frente a las causas judiciales que enfrenta y tras la condena que cumple bajo prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Constitución: "Es persecución política", había manifestado.

La política despidió a Taty Almeida

Las muestras de reconocimiento no se limitaron al kirchnerismo. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros dirigentes en despedirla públicamente: "Con profundo dolor despedimos a una compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia".

También el ex ministro de Economía Sergio Massa eligió las redes sociales para homenajearla. "Hasta siempre, Taty. Dignidad, lucha y valentía", expresó al recordar a la histórica activista.

Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández destacó la dimensión humana de Almeida y afirmó que fue "un gran ejemplo" de cómo "transformar el dolor en amor y volver al amor en un motor en busca de justicia". Además, le agradeció por "enseñarnos a buscar la verdad sin odios aún en tiempos tan grises como los que vivimos".

Luchadora incansable que honraste la vida.Hasta siempre querida Taty. pic.twitter.com/VMbtgwtAQZ&mdash; Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2026 El vínculo entre ambas trascendió lo institucional y se consolidó a lo largo de años de militancia compartida en defensa de los Derechos Humanos. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Almeida respaldó públicamente las políticas impulsadas en materia de Memoria, Verdad y Justicia, además de acompañar numerosas iniciativas sociales promovidas por el kirchnerismo.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});A lo largo de ese recorrido compartieron múltiples actividades y encuentros. Uno de los más recordados fue la reunión que referentes de organismos de Derechos Humanos mantuvieron con Cristina en el Senado, ocasión en la que Almeida destacó la "fortaleza y convicción" de la ex jefa de Estado.La dirigente de Madres también se había pronunciado en defensa de Cristina frente a las causas judiciales que enfrenta y tras la condena que cumple bajo prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Constitución: "Es persecución política", había manifestado.La política despidió a Taty AlmeidaLas muestras de reconocimiento no se limitaron al kirchnerismo. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros dirigentes en despedirla públicamente: "Con profundo dolor despedimos a una compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia".También el ex ministro de Economía Sergio Massa eligió las redes sociales para homenajearla. "Hasta siempre, Taty. Dignidad, lucha y valentía", expresó al recordar a la histórica activista.Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández destacó la dimensión humana de Almeida y afirmó que fue "un gran ejemplo" de cómo "transformar el dolor en amor y volver al amor en un motor en busca de justicia". Además, le agradeció por "enseñarnos a buscar la verdad sin odios aún en tiempos tan grises como los que vivimos".Kicillof despidió a Taty Almeida.
Kicillof despidió a Taty Almeida.

Desde la Cámara de Diputados, las legisladoras peronistas Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz también manifestaron su pesar. Moreau señaló que "nos seguirá guiando tu ejemplo de amor y fortaleza", mientras que Tolosa Paz la recordó como "una mujer inmensa" que "transformó el dolor más desgarrador en una lucha incansable".

El dirigente radical Martín Lousteau se sumó a las despedidas y remarcó que Almeida logró convertir "el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia". Asimismo, sostuvo que desarrolló ese compromiso "desde el coraje, el cuidado y la templanza", valores que, según indicó, dejaron una huella en la vida política argentina.

Las sentidas palabras de Lousteau para recordar a Taty Almeida.
Las sentidas palabras de Lousteau para recordar a Taty Almeida.

"Se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia. Un abrazo fuerte a sus seres queridos. Hasta siempre, Taty", agregó el referente de la Unión Cívica Radical.

Desde la izquierda, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y ex legislador porteño, consideró que la mejor manera de honrar la memoria de Almeida es "redoblar la lucha" contra lo que calificó como un gobierno "negacionista y reaccionario", en referencia a la administración del presidente Javier Milei.

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