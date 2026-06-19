Un turista murió tras caer de un carruaje fuera de control en el Central Park

Un turista de 18 años, identificado como Romanch Mahajan, murió en Nueva York, Estados Unidos, tras caer de un carruaje en el Central Park. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la fuente de Cherry Hill, cuando el caballo que tiraba del vehículo se desbocó y comenzó a correr sin control por las áreas verdes del parque.

El siniestro se originó en el momento en que el cochero detuvo la marcha y se alejó del carruaje rojo y blanco para tomarle una fotografía familiar a los pasajeros. Al quedar sin conductor, el animal se asustó y emprendió una aceleración frenética, lo que dejó al trabajador sin posibilidad de alcanzar la unidad o recuperar las riendas.

La foto familiar que se tomaron los involucrados en el siniestro, previa al accidente.

Ante los bruscos movimientos de la estructura, la madre del joven, Priya Mahajan, cayó del vehículo en movimiento. Al ver la situación, el adolescente saltó del carruaje con la intención de auxiliarla, pero impactó su cabeza contra el suelo y quedó inconsciente, mientras su padre y su hermano menor continuaron a bordo de la unidad hasta que el equino detuvo su marcha al chocar contra otro carruaje.

El joven fue trasladado de urgencia al NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde los médicos confirmaron su deceso horas más tarde a causa del traumatismo de cráneo.

Este fallecimiento se suma a una serie histórica de accidentes y percances viales vinculados a los paseos turísticos en coches de tracción a sangre dentro de la ciudad estadounidense.

El caso reavivó de inmediato las críticas de diversos sectores civiles respecto a los riesgos operativos que implica la continuidad de este servicio tradicional en zonas urbanas de alta concurrencia.

Comunicado del sindicato de cocheros

Por su parte, el sindicato de cocheros emitió un comunicado oficial para repudiar el accionar del conductor involucrado en el hecho.

Las autoridades gremiales calificaron la conducta de "inaceptable", recordaron que un conductor jamás debe bajarse del vehículo ni soltar al animal para tomar fotos.