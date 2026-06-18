Bajan los precios del petróleo tras el acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos e Irán

El acuerdo de paz preliminar firmado por Estados Unidos e Irán ya dejó un primer efecto y es que los precios internacionales del petróleo cayeron como consecuencia de las medidas definidas entre ambas naciones, que implican la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones petroleras iraníes.

En las primeras horas de este jueves, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 3,4% hasta los 74,18 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, cedía 3,02% y cotizaba en 77,15 dólares por barril.

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Esta caída comenzó a principios de la semana, cuando los operadores incorporaron en sus previsiones la posibilidad de que el petróleo iraní regrese a los mercados mundiales, y si bien las cotizaciones aún están por encima de los 70 dólares por barril que predominaban antes del conflicto, quedaron lejos de los niveles superiores a 100 dólares alcanzados durante las semanas de máxima tensión.

En tanto, el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán indica un período de negociación de 60 días para alcanzar un pacto definitivo sobre el programa nuclear del país asiático. Mientras transcurren esas charlas, el memorando contempla una reducción de las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán y el levantamiento de las sanciones estadounidenses que limitaban la comercialización de petróleo iraní.

Una señal para los mercados

Los mercados interpretaron esa decisión como una señal de que millones de barriles podrían incorporarse a la oferta mundial durante los próximos meses. La expectativa de un incremento del suministro contribuyó para acelerar las ventas.

El documento también prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte internacional de petróleo y gas. Según los términos acordados, Irán permitirá nuevamente el tránsito sin peajes por esa vía estratégica y el tráfico deberá recuperar su capacidad plena en un plazo de 30 días.

La apertura del estrecho de Ormuz es una de las medidas exigidas (imagen ilustrativa).

La perspectiva de una normalización de los flujos energéticos desde el Golfo Pérsico redujo la prima de riesgo geopolítico que impulsó los precios durante el conflicto y fortaleció la percepción de que la oferta global de crudo podría aumentar de manera significativa.

Los inversores siguieron con atención las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario afirmó que podría reanudar la campaña de bombardeos si los dirigentes iraníes "no se comportan", comentario que impulsó una recuperación temporal de las cotizaciones antes de que retomaran la tendencia descendente.

Ante las bajas recientes, algunos especialistas consideran que existen factores que podrían limitar una caída más profunda de los precios en el corto plazo.

El director ejecutivo de la consultora energética XAnalysts, Mukesh Sahdev, señaló que "el volumen de crudo que regrese al mercado después de la reapertura de Ormuz podría ser limitado, ya que algunos cargamentos ya salieron mediante acuerdos alternativos, mientras los armadores podrían mostrarse reacios a enviar nuevamente petroleros a la región ante la preocupación de que el acuerdo pueda colapsar".

Sahdev añadió que "la demanda general de crudo podría crecer más rápido que la oferta, lo que impediría que los precios vuelvan a los niveles previos a la guerra".

¿Qué se viene a mediano plazo?

Por otra parte, las perspectivas para el mediano plazo apuntan a un escenario de mayor disponibilidad de petróleo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que, si el acuerdo entre Washington y Teherán se aplica con éxito y el estrecho de Ormuz recupera plenamente su funcionamiento, la actual escasez podría dar paso a un importante excedente de oferta en 2027.

De acuerdo con las previsiones del organismo, la producción mundial superaría la demanda en alrededor de 5,05 millones de barriles diarios el próximo año como consecuencia del retorno del petróleo de Medio Oriente a los mercados internacionales.

Además de la evolución del acuerdo, los operadores evalúan el impacto de la política monetaria estadounidense sobre las perspectivas de demanda energética. La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés, aunque nuevas proyecciones mostraron que nueve de sus diecinueve responsables de política monetaria consideran necesario un aumento antes de fin de año para contener la inflación.

Las bolsas reaccionaron de forma positiva en Asia (imagen ilustrativa).

La posibilidad de tasas más elevadas preocupa a los participantes del mercado porque un menor ritmo de crecimiento económico suele reducir el consumo de combustibles y, la demanda de petróleo.

Mientras tanto, las bolsas asiáticas reaccionaron favorablemente al acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los inversores interpretaron que la baja de los precios de la energía podría aliviar las presiones inflacionarias y favorecer la actividad económica. En Japón y Corea del Sur, los principales índices bursátiles alcanzaron nuevos máximos históricos.