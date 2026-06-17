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Miércoles, 17 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
CRUDO

A la espera de la firma del memorándum, el precio del petróleo retrocede y cotiza por debajo de los US$80

La inminencia de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán presiona la cotización del crudo a la baja a nivel global.

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El precio del barril de Brent cotiza este miércoles por debajo de la barrera de los US$80, impulsado por las expectativas ante el inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Pese a haber registrado un leve incremento del 0,8% a mitad de la jornada bursátil, el crudo de referencia se posicionó en los US$79,80, de acuerdo con los registros relevados en diferentes plataforma financieras.

Impacto de los anuncios diplomáticos

La tendencia a la baja en el valor de los commodities energéticos responde de manera directa a los recientes pronunciamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, y de los funcionarios de la administración de Teherán. 

El inminente entendimiento político despejó las dudas en el ámbito financiero sobre el restablecimiento formal de las relaciones comerciales, previéndose la firma definitiva del pacto geopolítico para los próximos días.

Reapertura del estrecho de Ormuz

El principal factor estabilizador para los mercados es la proyectada reapertura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas y sensibles para el suministro global de crudo. 

Como consecuencia de los avances en las negociaciones diplomáticas, los sistemas de monitoreo comercial verificaron una reactivación inicial en el flujo de la navegación fluvial en la zona durante las últimas horas, consolidando mejores proyecciones operativas para el intercambio de mercancías a escala global.

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