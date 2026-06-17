Por si no cumple el memorándum, Donald Trump amenazó a Irán ante la cumbre de paz en Suiza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con volver a lanzar ofensivas militares contra Irán si dicho territorio no acata el memorándum de entendimiento bilateral.

La declaración se produjo en el marco de la cumbre del G7, ante la presencia del mandatario egipcio, Abdel-Fattah al Sisi.

Las administraciones de Washington y Teherán efectuaron la firma electrónica del documento el pasado lunes con el propósito de finalizar el conflicto, restando la suscripción oficial pautada para este viernes 19 de junio en Suiza.

Advertencias desde Francia y la postura regional

Durante el foro internacional desarrollado en la localidad francesa de Évian, Donald Trump manifestó de forma tajante: "Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

Asimismo, el jefe de Estado norteamericano anticipó que su país propiciará la apertura absoluta del estrecho de Ormuz de cara al próximo viernes.

No obstante, el escenario presenta discrepancias regionales. Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, remarcó que el cese de las hostilidades en el Líbano constituye una parte "inseparable" del pacto de paz.

En contraposición, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó que Israel "no se considera comprometido con la cláusula libanesa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán", sosteniendo los ataques en el sur de dicho país.

El respaldo económico y diplomático de China

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ratificó el alineamiento de Pekín con los intereses soberanos de Teherán mediante un contacto telefónico con su par iraní.

Las autoridades del país asiático confirmaron el envío inminente de asistencia humanitaria tanto para Irán como para el Líbano para mitigar la destrucción de infraestructura civil.

Con respecto a la crisis en Medio Oriente, el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, aseveró que "China hará más esfuerzos en favor de las conversaciones de paz y continuará cumpliendo un papel positivo para restaurar la paz y la tranquilidad en Medio Oriente lo antes posible", ratificando las donaciones de emergencia previamente distribuidas en marzo de este año.