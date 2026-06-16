Trump derribó las pretensiones nucleares de Irán y advirtió a Netanyahu: "Deberá ser más responsable"

En el marco de la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no podrá acceder a armamento nuclear como resultado del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, además de enviar un mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y "sugerirle" que deberá actuar con mayor prudencia en relación con el conflicto en el Líbano.

Este martes, durante una conferencia de prensa, Trump se mostró optimista respecto de las negociaciones con la República Islámica. "Hemos cerrado nuestro acuerdo con Irán. Debería ser un éxito. Ahora pasa a una segunda fase, que creo que será más fácil", expresó ante los periodistas que siguen de cerca las deliberaciones del G7.

El mandatario estadounidense remarcó que, a su entender, el acuerdo alcanzado impide que Teherán avance hacia la obtención de armas nucleares. También se refirió a la situación regional y sostuvo que Netanyahu deberá ser ahora "más responsable con respecto al Líbano".

La reunión de líderes de las principales economías occidentales comenzó el lunes en la ciudad francesa de Évian, ubicada junto al lago Lemán. Durante tres jornadas, los jefes de Estado y de Gobierno debatirán temas de alcance global, como la guerra en Ucrania, la creciente tensión en Medio Oriente y los desafíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial.

El primer ministro pakistaní anunció el acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

La pretensión nuclear de Irán

Las declaraciones de Trump coincidieron con nuevos movimientos diplomáticos entre Washington y Teherán. Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, confirmó que ambas naciones volverán a sentarse a negociar el próximo viernes 19 de junio con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo definitivo.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de distintas misiones diplomáticas extranjeras, donde el canciller iraní explicó que la próxima ronda de conversaciones se centrará en dos ejes principales: el futuro del programa nuclear de Irán y la eventual eliminación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En los últimos días, funcionarios estadounidenses, iraníes y pakistaníes hicieron referencia a un memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron públicamente los detalles ni las cláusulas específicas de ese documento.