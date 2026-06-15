¡Llega la paz! Trump, Vance y el líder del Parlamento iraní firman un memorando de alto el fuego por 60 días

El presidente estadounidense, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, suscribieron electrónicamente un memorando para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según informó un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos.

La firma digital del documento se concretó el pasado domingo y establece un cese de hostilidades inicial en el conflicto que se inició tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Los alcances del acuerdo y el despliegue militar

De acuerdo con la información brindada por la administración norteamericana, los términos específicos del memorando se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas, aunque Trump indicó que el texto definitivo se daría a conocer "en algún momento después del viernes".

A partir de la rúbrica, se iniciará un período de negociación de 60 días para continuar con las denominadas "discusiones técnicas".

Las autoridades aclararon que el entendimiento no reduce, por el momento, la presencia militar de Estados Unidos en la región, la cual se mantiene en los niveles alcanzados desde el inicio de las operaciones en febrero.

"El plan es mantener el despliegue militar actual durante la próxima ronda de negociaciones", detalló un alto funcionario bajo condición de anonimato, quien agregó: "Queremos comprobar que los iraníes cumplen sus promesas, y el acuerdo contempla la reducción de las fuerzas militares en la región una vez alcanzado el acuerdo final".

Las condiciones para el futuro de Irán

El vicepresidente Vance brindó detalles sobre la firma en una entrevista televisiva y explicó las dos alternativas de desarrollo que el acuerdo plantea para las autoridades de Teherán de cara al futuro de la relación bilateral.

"Por un lado, si siguen intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos para hacerlo", advirtió el funcionario estadounidense.

En contrapartida, fijó la posición de la Casa Blanca en caso de que se respeten los puntos acordados: "Por otro lado, si los iraníes están dispuestos a comprometerse a largo plazo -junto con la debida verificación- a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial, levantar algunas sanciones y comenzar una nueva etapa en esa relación".