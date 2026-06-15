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Lunes, 15 de junio de 2026

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IMPACTO FINANCIERO

Cae el riesgo país por efecto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El indicador de JP Morgan retrocedió hasta los 425 puntos impulsado por la suba de los bonos soberanos y el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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Las bolsas internacionales registraron fuertes subas en su apertura tras el anuncio de un acuerdo estratégico entre Estados Unidos e Irán, un entendimiento geopolítico que genera expectativas globales ante la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado en los próximos días.

En este escenario de optimismo generalizado, el riesgo país argentino acentuó su tendencia a la baja y se posicionó en 425 puntos, registrando su valor más bajo en los últimos ocho años.

Factores detrás del desplome del indicador local

La contracción del índice que elabora el banco de inversión JP Morgan estuvo impulsada de manera directa por un incremento generalizado en las cotizaciones de los bonos soberanos. 

Este comportamiento de los activos locales consolida la tendencia positiva iniciada la semana pasada, luego de que el Estado nacional recibiera una mejora formal en su calificación crediticia por parte de las agencias internacionales.

Repercusiones en las materias primas y el mercado energético

El pacto alcanzado entre el gobierno estadounidense y las autoridades iraníes provocó un impacto inmediato en el mercado de las materias primas. 

Como consecuencia directa del entendimiento, el barril de petróleo Brent cotizaba a US$82,84, consolidando una nueva caída en su precio de referencia frente al último cierre de la jornada anterior debido a las menores presiones de abastecimiento global.

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