Riesgo país: se mantiene por debajo de los 500 puntos y está cerca de los mínimos del año

El índice de riesgo país que elabora el banco JP Morgan continuó mostrando una tendencia favorable para los mercados argentinos en la jornada de este viernes. En paralelo, así operó el dólar hoy.

El indicador financiero se consolidó por debajo de la barrera de los 500 puntos básicos y se aproximó a los niveles mínimos del año, impulsado de manera directa por la apertura en alza que registraron los bonos soberanos en las plazas internacionales.

Evolución de los activos en el exterior

El optimismo financiero de la rueda bursátil se trasladó también a los activos de renta variable. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) presentaron una tendencia mayoritariamente alcista durante las primeras operaciones en Nueva York.

Entre los papeles nacionales con mejor rendimiento en la plaza estadounidense se destacaron los avances de Telecom con un 6,2%, seguido por la firma Irsa con un incremento del 5,7% y la entidad bancaria BBVA, que anotó una suba del 3,7%.

Desempeño de la bolsa porteña

A nivel local, el mercado de acciones replicó el comportamiento positivo de los mercados externos. En la bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval reportó un avance del 1,9% medido en pesos, registrando idéntico incremento del 1,9% al ser calculado en dólares mediante la paridad del contado con liquidación (CCL).