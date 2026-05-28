El riesgo país quebró la barrera de los 500 puntos en una rueda con tendencia dispar para las acciones

El indicador financiero que elabora el banco privado JP Morgan quebró nuevamente la barrera de los 500 puntos tras ceder un 0,2% en la rueda de operaciones.

El dato central de la jornada muestra que el índice de riesgo país se posicionó en las 499 unidades básicas, apuntalado por el desempeño de los bonos soberanos que, a pesar de manifestar rendimientos desiguales, lograron sostener la compresión de la brecha crediticia.

Por su parte, los activos de renta variable expusieron cotizaciones dispares tanto en el mercado de Buenos Aires como en las plazas internacionales.

Tendencias contrapuestas en el sector bancario y energético

En la bolsa de Nueva York, los recibos de depósito americanos (ADRs) de las firmas locales exhibieron un comportamiento mixto.

La tendencia favorable estuvo liderada de manera clara por las entidades del sector financiero, mientras que los activos vinculados a las compañías de servicios públicos e industriales registraron los retrocesos más marcados de la fecha.

El panel de acciones mostró subas de hasta el 3,1% en el exterior. En la plaza doméstica, el índice S&P Merval avanzó un leve 0,2% hasta alcanzar los 3.076.372,99 puntos, reflejando la misma fragmentación de la operatoria global.

Los papeles que operaron a la baja

La toma de ganancias afectó principalmente al sector energético y de materiales de la construcción.

A contramano del lote líder, las mayores caídas de la rueda bursátil dentro del mercado local correspondieron a una famosa cementera, que retrocedió un 1,4%; una firma holding, con una baja del 2,2%; y la distribuidora eléctrica que presta servicio en la zona norte, cuyas acciones descendieron un 2,3% al cierre de los negocios.