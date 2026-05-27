El riesgo país quebró la barrera de los 500 puntos financieros

El riesgo país de Argentina prolongó su tendencia positiva y perforó la barrera de los 500 puntos básicos. El indicador que elabora la banca de inversión JP Morgan se ubicó en 498 puntos, tras registrar un retroceso diario de diez unidades, el equivalente a una baja del 2%.

Este nivel no se alcanzaba desde comienzos de mes, cuando el índice había tocado los 496 puntos luego de que la agencia Fitch oficializara una mejora en la calificación crediticia de la deuda soberana del país.

Impulso en los bonos soberanos y Wall Street

La contracción del indicador de riesgo se fundamenta de forma directa en el desempeño de los títulos públicos argentinos, cuyos precios anotaron subas de hasta el 1% en la jornada financiera.

En sintonía con la renta fija, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron con marcados incrementos generalizados en el panel tecnológico y financiero. Las ganancias en Wall Street estuvieron lideradas por las entidades bancarias y de telecomunicaciones.

Dentro de la nómina de activos locales en el exterior, las únicas excepciones a la tendencia alcista se registraron en el sector siderúrgico y de tenencia industrial, donde los papeles de Tenaris retrocedieron un 3,2% y los de Ternium cayeron un 0,4%.

Comportamiento de la plaza financiera local

En el mercado doméstico, las variables bursátiles acompañaron el optimismo externo.

El índice general Merval de la Bolsa porteña avanzó un 4,4%, consolidándose en los 3.059.308,98 puntos.

Las principales alzas dentro del panel líder local volvieron a estar encabezadas por las acciones de dos bancos, con un repunte promedio del 8% seguidas por una empresa de comunicación con una mejora del 5,3% al cierre de las operaciones operativas del día.