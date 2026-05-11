El riesgo país perforó los 500 puntos tras una mejora en la calificación de Fitch

El riesgo país de la Argentina quiebra la barrera de los 500 puntos básicos este lunes, posicionándose en su nivel más bajo de los últimos cuatro meses.

El índice que elabora el JP Morgan operó en las 498 unidades, lo que representa una caída superior al 2% en una sola jornada.

Esta tendencia bajista se consolidó luego de que la agencia Fitch Ratings elevara la nota de la deuda soberana a "B-", destacando la mejora en los saldos fiscales y la acumulación de reservas.

El impacto de las calificadoras y el contexto regional

La mejora crediticia de la semana pasada marcó un cambio de clima para los activos locales.

Mientras Fitch subió la calificación, los inversores monitorean a Moody's, que si bien reconoció una reducción del riesgo de default, mantiene cautela respecto a la sostenibilidad de las reformas de cara a 2027. "La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos", indicó el informe de Fitch, que también valoró el superávit energético del país.

Con este nuevo nivel de riesgo país, el mercado estima que la Argentina podría acceder nuevamente al financiamiento internacional con tasas cercanas al 9%.

Este escenario contrasta con las recientes colocaciones de Ecuador y Bolivia, que regresaron a los mercados con rendimientos de entre el 8,5% y el 9,75% respectivamente.

Marcha de bonos y acciones en la apertura

En el ámbito bursátil, el índice S&P Merval registró un avance del 0,7% en el inicio de la rueda de este 11 de mayo.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares (Globales) extendieron su rally alcista con mejoras de hasta el 3% semanal en algunos tramos de la curva.

En Nueva York, los certificados de acciones argentinas (ADRs) operaron con resultados mixtos, en un marco de renovado apetito por activos de mercados emergentes.