Tras el índice de inflación, cayeron las acciones y subió el Riesgo País

El dólar mantuvo su tendencia bajista este miércoles, tras conocerse el índice de inflación del martes y en medio del entendimiento entre el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno por la segunda revisión del programa.

El acuerdo habilitará un desembolso de USD 1.000 millones una vez que el Directorio Ejecutivo ratifique lo actuado en las próximas semanas.

Pese a la noticia, el impacto positivo en los activos locales fue acotado y los bonos soberanos en dólares revirtieron su suba inicial para cerrar con una baja del 0,3%.

Por otra parte, el riesgo país operó con volatilidad, tocando un mínimo de 518 puntos para finalizar la jornada en 527 unidades.

Activos locales: entre la volatilidad y las tomas de ganancias

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió un 1,1%, arrastrado por la toma de ganancias en el sector energético, donde YPF (-1,3%) y Vista Energy (-0,6%) marcaron rojos.

En Wall Street, la firma que discrepó con lo anterior fue Globant (+5,2%), con un sólido avance, en un contexto de precios firmes para el petróleo.

El mercado cambiario mostró un volumen de USD 503 millones y una caída del dólar mayorista, que cerró en $1.359 tras ceder cinco pesos. Con este movimiento, la divisa acumula una baja del 1,7% en abril, mientras el BCRA mantiene el tipo de cambio lejos de su banda superior.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista descendió a $1.380, marcando su nivel más bajo desde mediados de octubre del año pasado. Por su parte, el dólar blue mostró mayor estabilidad al cerrar en $1.410, luego de haber testeado techos más elevados.

Reformas y metas para 2026

Hacia adelante, el programa con el organismo internacional establece una exigente hoja de ruta para el fortalecimiento de las arcas públicas. El objetivo central para 2026 es sumar USD 8.000 millones a las reservas netas, mediante compras de divisas proyectadas en USD 10.000 millones.

Vale recordar que el Gobierno anunció que se alcanzó un acuerdo técnico con el personal del FMI en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF).

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Directorio del FMI. Entre los compromisos están: mantener la disciplina fiscal, fortalecer las reservas del Banco Central y continuar con la desinflación.

Analistas señalan que "el FMI destacó el fortalecimiento del impulso reformista en los últimos meses, citando la aprobación del Presupuesto 2026 y de leyes críticas que mejoran la flexibilidad laboral y fomentan inversiones".

Asimismo, destacaron que el organismo financiero "resaltó las mejoras en el marco monetario y cambiario, que han permitido al Banco Central acumular compras de divisas por más de USD 5.500 millones en lo que va del año".