Karina Milei y Manuel Adorni viajan a Neuquén para recorrer la base operativa de YPF en Vaca Muerta

La cúpula libertaria está lejos de soltarle la mano a Manuel Adorni pese a las novedades judiciales. El jefe de Gabinete volverá a mostrarse bajo el ala de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un viaje que realizarán este jueves a Neuquén para recorrer la base operativa de YPF en el Yacimiento Vaca Muerta.

Los recibirá el CEO de la petrolera nacional, Horacio Marín, quien les dará detalles de los centros de control y oficinas estratégicas en una zona de la segunda reserva mundial de gas no convencional (shale gas) y la cuarta de petróleo no convencional (shale oil).

Zona del Yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén.

La visita a la cuenca neuquina figuraba en la agenda oficial desde antes que estallaran los escándalos alrededor de Adorni, según contaron a cronica.com.ar fuentes oficiales, pero fue postergada por la emergencia política.

Ahora se concretará en plena tensión por los avances en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, aunque con la decisión tomada de que el funcionario permanezca en el cargo.

Karina Milei y Manuel Adorni visitarán Vaca Muerta

Karina Milei y Manuel Adorni partirán a primera hora desde Buenos Aires hacia Neuquén y emprenderán el regreso el mismo jueves por la tarde, según indicaron fuentes de la Casa Rosada.

El ida y vuelta en el día se debe principalmente a que el viernes Karina Milei acompañará al presidente de la Nación, Javier Milei, en su viaje a Israel. El líder libertario no formará parte de la recorrida de este jueves, ya visitó las instalaciones de YPF en Añelo en agosto 2024.

En los últimos días, los hermanos Milei dieron varios gestos más de respaldo a Adorni. Con "El Jefe" compartió agenda en las instalaciones del ANLIS Malbrán. Con el Presidente hubo otro abrazo antes de su discurso en AmCham sobre la suba de la inflación en marzo, el cual fue difundido por Presidencia.

Javier Milei y Manuel Adorni en AmCham.

En tanto, Adorni no formará parte del viaje a Israel y se quedará en Buenos Aires con dos prioridades: los preparativos para su informe de gestión en el Congreso el próximo 29 de abril; y el seguimiento del ajuste de gastos corrientes que deben cumplir los ministros antes del 30.

Karina Milei y Manuel Adorni recorrerán oficinas de YPF

La recorrida de Karina Milei y Manuel Adorni por Vaca Muerta se efectuará, a su vez, pocas semanas después del histórico fallo en los Estados Unidos a favor de la Argentina por la estatización del 51% las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuyo ministro de Economía era el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En 2011 se descubrió la cuenca cuya explotación, en la actualidad, genera la mayor cantidad de dólares genuinos para el país después de la cosecha del campo, al tiempo que permite ahorrar en importaciones de energía.