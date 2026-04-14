Milei viaja a Israel para participar del Día de la Independencia y recibir una distinción

El presidente Javier Milei iniciará este viernes su tercera visita oficial a Israel tras la invitación extendida por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El mandatario argentino participará de la ceremonia oficial del Día de la Independencia en un contexto de alta tensión regional, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la estadía, que se prolongará hasta el 22 de abril, se espera que el jefe de Estado refuerce el alineamiento geopolítico con la nación anfitriona y Estados Unidos.

Posible anuncio del traslado de la embajada

Uno de los puntos centrales de la agenda, gestionada bajo estricto hermetismo, es la posibilidad de que el mandatario formalice la mudanza de la sede diplomática argentina desde Tel Aviv hacia la ciudad de Jerusalén.

Esta decisión es evaluada junto al embajador Axel Wahnish. De concretarse, Argentina se sumaría a un grupo reducido de países que reconocen a dicha ciudad como capital, integrado por Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos.

La medida representaría un respaldo político de peso en medio de las negociaciones por una tregua en el conflicto con Irán. Fuentes oficiales indicaron que el anuncio significaría un apoyo al reclamo del gobierno israelí para posicionar a Jerusalén como su nueva capital definitiva.

Condecoración y actividades oficiales

La agenda incluye un reconocimiento relevante por parte del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien entregará a Javier Milei la "Medalla de Honor Presidencial".

Según informaron las autoridades locales, la distinción responde a su "incansable apoyo internacional" hacia ese país y su compromiso con "los familiares de las víctimas" del ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

El 21 de abril, durante el acto central por la independencia, el líder libertario tendrá un rol protagónico en la Casa Presidencial Beit HaNassi. Allí, será el primer mandatario extranjero encargado de encender la antorcha que inaugura las festividades.

Cumbre bilateral y agenda política

Además de las ceremonias protocolares, se prevé una cumbre bilateral entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurión.

La visita coincide con la posible presencia en el país del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también fue invitado por el gobierno israelí.

El cronograma del Presidente argentino se completará con encuentros con miembros de la comunidad judía y diversas actividades de carácter político antes de su regreso previsto para el miércoles 22 de abril.