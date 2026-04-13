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Lunes, 13 de abril de 2026

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RECORRIDA

La nueva señal de apoyo de Karina Milei: se mostró con Manuel Adorni en el Malbrán

Los funcionarios visitaron el instituto de microbiología y un laboratorio de bacteriología a punto de empezar a funcionar. El ministro de Salud, Mario Lugones, también participó de la actividad.

La secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, se mostró este lunes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una recorrida por las instalaciones del Instituto Malbrán. De esa manera, brindó una nueva señal de respaldo al funcionario, que es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

De la actividad también participó el ministro de Salud, Mario Lugones.

Los funcionarios recorrieron las instalaciones del instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Y además, visitaron un laboratorio de bacteriología a punto de comenzar a funcionar.

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