Declaran dos mujeres que le prestaron dinero a Manuel Adorni para la compra de una de sus propiedades

Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que le otorgaron financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la compra de uno de sus inmuebles, declaran este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario. Desde las 8.20 se encuentran en los tribunales de Comodoro Py.

Ambas mujeres -madre e hija- figuran como prestamistas de un crédito en dólares otorgado a Adorni. Según consta en la causa, el monto fue de U$S100.000 y estuvo respaldado con una hipoteca "no bancaria" sobre un departamento del ex portavoz ubicado sobre la Avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco,

Los detalles de la operación inmobiliaria

La Fiscalía intenta reconstruir el origen de esos fondos y comprobar si las operaciones inmobiliarias se corresponden con la capacidad económica declarada por parte del jefe de Gabinete.

Molina es policía retirada y habría aportado U$S85.000. Su hija se encuentra en actividad dentro de la fuerza y habría prestado los otros U$S15.000. Según la escribana Adriana Nechevenko, que certificó la operación, el préstamo fue con un interés del 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, compró la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, de acuerdo con datos oficiales.

La Justicia pone la lupa sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Molina y Cancio deben presentar documentación que respalde sus declaraciones, en una instancia clave para validar o descartar la hipótesis bajo investigación por parte de la Justicia.

El miércoles, en tanto, será el turno de otras dos testigos en Comodoro Py. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, que le vendieron a Adorni su nuevo departamento en una de las zonas mejor cotizadas de Caballito. En este caso, el jefe de Gabinete escrituró con hipoteca entre privados: les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

Las citaciones a declarar de las cuatro mujeres fueron dispuestas al mismo tiempo en que el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre Adorni y su esposa. El objetivo de la resolución judicial, que había sido pedida por el fiscal Pollicita, es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.