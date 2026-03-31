Cuánto sale el departamento que se compró Manuel Adorni

El escándalo por presunta corrupción en el Gobierno de Javier Milei es cada vez mayor.

En las últimas horas se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concretó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, por un monto de USD 230.000 reflejado en la escritura. Sin embargo, los valores de mercado superan ampliamente la cifra que figura en el Registro de la Propiedad.

El departamento está situadao en calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, entre José Bonifacio y Avenida Directorio. La superficie es de 200 m2 totales, de los cuales 120 m2 son cubiertos.

A pesar de los cuestionamientos externos, el presidente de la Nación apoyó a Manuel Adorni.

Esta noticia generó un fuerte impacto en la gestión libertaria, ya que hace tan solo unos días, varios funcionarlos salieron a respaldar al vocero presidencial y a brindarle su apoyo en redes sociales. Además, el presidente y su hermana ratificaron su respaldo al ministro acusado.

Los números no cierran

Si se compara con valores publicados en portales inmobiliarios y estimaciones del sector, el precio de compra al que presuntamente accedió Adorni es mucho menor que el de las cotizaciones habituales para inmuebles de similares características en esa zona porteña.

Según Argenprop, un semipiso de 133 metros cuadrados, con cuatro ambientes y cochera, ubicado en la intersección de Miró y Directorio (enfrente de la propiedad de Adorni), tiene un valor de USD 360.000.

Por su parte, en Zonaprop, está publicado un departamento en José Bonifacio 1450, entre Miró y Puan, de 156 metros cuadrados, también de cuatro ambientes y cochera incluida, con un precio de USD 450.000.

Las jubiladas que le habrían prestado dinero y dicen no conocerlo





Beatriz Viegas, jubilada de 72 años con domicilio en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron como titulares y como prestatarias de un crédito hipotecario destinado a la compra. Sin embargo, dijeron a la prensa no conocerlo.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, ambas aportaron el 50% de un préstamo total de USD 200.000, lo que representa cerca del 90% del valor de la operación.

En noviembre de 2025, el funcionario sumó a la compra en Caballito la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.