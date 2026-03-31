Las mujeres que le prestaron 200 mil dolares a Adorni dicen que no lo conocen

La adquisición de un inmueble por parte del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro del debate tras conocerse los detalles de la operación financiera. Se trata de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, cuya compra se concretó mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos particulares.

Los detalles de la operación

Según los registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, la transacción se realizó en noviembre del año pasado por un valor total de US$ 230.000. Lo llamativo del caso es que el 87% del monto fue cubierto por un crédito hipotecario privado de US$ 200.000.

Las acreedoras que figuran en la escritura son:

Beatriz Viegas (72 años): Jubilada, titular del 50% del crédito.

Claudia Sbabo (64 años): Empleada de una editorial, titular del 50% restante.

Declaraciones cruzadas

Al ser consultadas sobre el préstamo, ambas mujeres manifestaron desconocer al funcionario. Viegas, desde su domicilio en el barrio de Flores, respondió con un "no, la verdad que no" ante la pregunta de si conocía a Adorni. Por su parte, en el entorno de Sbabo indicaron no tener conocimiento de la operación ni del vínculo con el Jefe de Gabinete.

La denuncia judicial

La operatoria generó una presentación judicial por parte del diputado Esteban Paulón, la cual recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Los puntos que la justicia busca esclarecer son:

Valor de mercado: El inmueble se habría pagado a razón de US$ 1.155 el metro cuadrado, una cifra que representa casi la mitad del valor promedio en esa zona de Caballito (estimado en US$ 2.000). Intermediación: El departamento pertenecía previamente al ex futbolista Hugo Morales. Antes de llegar a Adorni, la titularidad pasó brevemente por las dos mujeres mencionadas. Capacidad de pago: La fiscalía analiza si los ingresos declarados por el funcionario son consistentes con la cancelación de las cuotas de un préstamo privado de esa magnitud.

Este hecho se suma a la información sobre otros bienes familiares, como una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, que también forma parte del análisis sobre la evolución patrimonial del entorno del ministro coordinador.