El hermano de Adorni modificó su declaración jurada y reveló que cobró una herencia que no había dado a conocer

Francisco Adorni rectificó su declaración jurada y notificó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer ante la Oficina Anticorrupción.

El diputado provincial, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además,modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia.

La herencia figura como "dinero efectivo en el país", y no precisa su origen, según informó Infobae.

La causa de Francisco Adorni la lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenó, entre otras tantas medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

Va por separado al expediente de Manuel Adorni, investigado también por presunto enriquecimiento ilícito.