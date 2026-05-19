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Martes, 19 de mayo de 2026

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BAJO LA LUPA

El hermano de Adorni modificó su declaración jurada y reveló que cobró una herencia que no había dado a conocer

El diputado provincial Francisco Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Francisco Adorni rectificó su declaración jurada y notificó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer ante la Oficina Anticorrupción.

El diputado provincial, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además,modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia.

La herencia figura como "dinero efectivo en el país", y no precisa su origen, según informó Infobae.

La causa de Francisco Adorni la lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenó, entre otras tantas medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

Va por separado al expediente de Manuel Adorni, investigado también por presunto enriquecimiento ilícito.

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