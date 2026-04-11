El amigo de Adorni compró el departamento de Caballito y lo puso a nombre de su madre jubilada

Todos los días surgen nuevos detalles alrededor del "Adornigate", como se le llama a la fuerte investigación que se le realiza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito.

En este sentido, Natalia Rucci, titular de la inmobiliaria Rucci Propiedades, habló con Infobae y contó cómo fue la maniobra que se hizo alrededor del departamento de la calle Miró al 500, donde vive el ex vocero presidencial.

Es que, en una de las sucursales de la inmobiliaria, tuvo lugar, en mayo de 2025, la compraventa -entre sus anteriores dueños- del departamento que hoy está en manos de Adorni y su familia. De este encuentro es que los investigadores sospechan que podría haber algo ilegal.

El inmueble, que perteneció en los ‘90 al futbolista Hugo Morales, fue publicado por Rucci Propiedades en 340.000 dólares. Y luego de algunas rebajas, las jubiladas que se lo vendieron siete meses después a Adorni -sin inmobiliaria de por medio- lo compraron a 200.000 dólares. Pero la cuestión empieza un poco antes.

"El señor Hugo Morales nos llama porque es conocido de mi marido y nos dice que, como él vive en Corrientes, si le podemos llevar a cabo la venta del inmueble. Le dijimos que sí, con mucho gusto, que no había ningún problema. Lo fuimos a tasar. Lo fue a visitar mucha gente. Empezó con un valor en el 2024 del mercado, se publicó en 340.000 dólares. Después, a medida que iba pasando el tiempo y no había intención de compra, obviamente en conjunto con el propietario, se fue bajando hasta llegar al valor de 295.000, que fue la última publicación que tenemos", relató la martillera.

Seguido, unos compradores "se acercaron con una arquitecta" y "arrojaron que había que hacerle un montón de obra, un montón de cosas, que habían sacado presupuestos y demás". "Hacen una propuesta en base a eso, la cual fue charlada con el propietario. Nosotros hicimos una pequeña negociación y finalmente el propietario termina aceptando el valor de los 200.000 dólares", agregó.

"La oferta y la demanda las deciden los propietarios y el comprador. Nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos los que decidimos la oferta. Solamente le trasladamos la oferta al propietario y es él quien decide, depende de la situación económica, financiera, del momento o proyectos que tenga cada uno", recalcó.

Y al ser consultada sobre la reserva del departamento por parte de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, y su relación con Adorni, aseguró no saber nada al respecto y relató: "Acá vino un muchacho que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, finalmente, cuando llega el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo. Fueron dos muchachos e hicieron eso: lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales delante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura".

De esta manera, Rucci -al ser nuevamente consultada- marcó que fue Pablo Feijoo quien llevó adelante los trámites, mientras que fueron después las dos señoras quienes firmaron la escritura.

"Nosotros hicimos una venta normal y lo que pasó después, si la otra gente que compró lo vendió, si son amigos de Adorni o no, la verdad no tengo ni idea, ni me interesa porque nosotros no estamos involucrados en la siguiente operación", completó la titular de Rucci Propiedades.