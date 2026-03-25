El departamento de Manuel Adorni en Caballito estuvo a la venta en 2024 por 340.000 dólares

La nueva residencia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, formó parte de la oferta inmobiliaria de la zona durante el transcurso del año 2024. Según datos a los que accedió Crónica, el inmueble salió al mercado con un precio de publicación de 340.000 dólares, cifra que coincide con el período en que el funcionario ya se encontraba en el ejercicio de su cargo público.

De acuerdo a la información relevada en las redes sociales de la firma encargada de su comercialización, el departamento se ubica en la calle Miró al 500 y cuenta con una superficie total de 150 metros cuadrados. La propiedad dispone de una distribución de cuatro ambientes, que incluye tres dormitorios, además de contar con espacios abiertos como balcón y patio.

El edificio, que cuenta con servicios de seguridad, se encuentra en una de las zonas más buscadas del barrio de Caballito. Esta información sobre la reciente adquisición se conoce en un contexto de diversas medidas judiciales que involucran al entorno del Jefe de Gabinete y que buscan determinar la evolución de sus activos personales.

Durante la tarde de este miércoles, por orden del juez federal Ariel Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un operativo en la sede de la empresa de aviación privada Alpha Centauri S.A., la firma que realizó el traslado de Adorni hacia Punta del Este. El procedimiento judicial busca recabar presupuestos, contratos y registros de clientes para determinar cómo se gestó y quién pagó el vuelo que realizó el funcionario junto a su familia.

En paralelo, la Justicia también puso el foco en las contrataciones de la Televisión Pública. El magistrado solicitó al canal estatal y a la Oficina Nacional de Contrataciones que remitan toda la documentación, expedientes y montos vinculados al periodista Marcelo Grandío y la empresa IMHOUSE S.A., con el fin de auditar los vínculos contractuales existentes.

Respecto a su situación patrimonial, Manuel Adorni sostuvo en declaraciones recientes que sus bienes fueron constituidos durante sus 25 años de actividad en el sector privado y aseguró que no hubo un salto en sus activos desde que asumió sus funciones el 10 de diciembre de 2023. No obstante, el registro de la propiedad en el mercado inmobiliario durante el último año aporta nuevos datos a la investigación sobre el origen de los fondos utilizados en la operación.