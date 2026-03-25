Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender sus otras propiedades

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la atención tras conocerse la adquisición de un nuevo inmueble en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde el funcionario ya se encontraría residiendo junto a su familia.

Según los datos que trascendieron, la propiedad fue adquirida sin que el vocero presidencial se desprendiera de su anterior vivienda en Parque Chacabuco. De esta manera, Adorni figura como copropietario, junto a su esposa Bettina Angeletti, de dos inmuebles en territorio porteño, además de una propiedad en La Plata que declaró como donación familiar.

Ante las consultas sobre el origen de los fondos, el funcionario afirmó en conferencia de prensa: "A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder". Adorni subrayó que no existió un salto patrimonial desde su llegada a la función pública el pasado 10 de diciembre de 2023 y que los movimientos recientes se verán reflejados en la declaración jurada de 2025.

Esta información surge de una investigación publicada por el diario La Nación, que realizó una consulta en el Registro de la Propiedad Inmueble dependiente del Ministerio de Justicia. Según el matutino, los registros oficiales confirman la titularidad de Adorni y su cónyuge sobre la nueva unidad en Caballito, aunque no precisan la fecha exacta de la operación de compra.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete había consignado un vehículo Renault Captur, depósitos y fondos de inversión. Durante 2024, se sumó a sus activos una camioneta Jeep Compass Sport, mientras que su esposa registró un cambio en su categoría fiscal ante la AFIP, pasando de monotributista a autónoma categoría II.

Acompañado por el gabinete en Casa Rosada, el funcionario evitó dar detalles técnicos sobre las recientes adquisiciones para no interferir en las denuncias penales en curso. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestó su respaldo público al vocero a través de sus redes sociales, destacando su integridad frente a los cuestionamientos.

"No tengo nada que esconder"

Durante la conferencia de prensa, Adorni se mostró tajante respecto a las investigaciones sobre sus bienes y sus recientes viajes al exterior. "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten", señaló el funcionario, quien además calificó las versiones sobre una supuesta casa en Martínez como parte de una "operación política y mediática" para dañar la imagen del Ejecutivo.

Respecto al polémico viaje en jet privado a Punta del Este, el jefe de Gabinete argumentó que se trató de una cuestión estrictamente familiar y de su vida privada. "Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea donde me sienta a gusto y seguro con mi familia", sentenció, cuestionando además la difusión de imágenes de sus hijos en los medios de comunicación.

Finalmente, al ser consultado sobre su continuidad en el cargo, Adorni descartó presentar la renuncia y aseguró contar con el respaldo del Presidente. "Las renuncias siempre están a disposición desde que fuimos nombrados. Cuando el Presidente considere que tenemos que dar un paso al costado, nos vamos a nuestras casas", concluyó, anticipando que el Gobierno enviará próximamente al Congreso un nuevo paquete de leyes vinculado a la propiedad privada y el medio ambiente.