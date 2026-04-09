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Jueves, 9 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DECLARACIÓN

La escribana de Adorni aseguró que gastó más de 90 mil dólares en escrituraciones

Además, puso 30 mil dólares en efectivo por el departamento de Miro, y faltan justificar 50 mil de la compra de Indio Cua.

 La escribana Adriana Nechevenko se refirió a las operaciones de compraventa y las hipotecas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

 Nechevenko especificó los distintos pagos en efectivo de Adorni por distintos conceptos vinculados a operaciones inmobiliarias y según su listado, entre adelantos, honorarios y gastos de escrituración, dispuso de US$ 90.000.

También colocó 30 mil dólares en efectivo por el departamento de Miro. Y quedan sin justificar 50 mil de la compra de Indio Cua.

De acuerdo a lo expresado por la escribana, intervino en las tres operaciones investigadas por la Justicia, que son la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en Exaltación de la Cruz.

En ese marco, sostuvo que el jefe de Gabinete hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea al 1100, para comprar la casa en el country Indio Cuá. Ambas operaciones se realizaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2024

Luego especificó que una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100 mil al economista con una tasa de 11% anual.

 Según Nechevenko, Adorni piensa pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó a una tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito.

Y dijo que el jefe de Gabinete es amigo del hijo de una de las jubiladas que actuaron de prestamista del inmueble y por eso accedieron a condiciones de financiamiento beneficiosas para el funcionario en cuestión.

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