Se dispararon las acciones de YPF tras el fallo a favor de la Argentina y se desplomó la cotización de Burford

El fallo a favor de la Argentina por la estatización de YPF en 2012, tuvo un impacto inmediato inmediato en las cotizaciones de los activos de la compañía en Wall Street. Tras conocerse la decisión de la justicia estadounidense, los American Depositary Receipts (ADR) de YPF subieron el 5%.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la sentencia de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF y los mercados respondieron positivamente posicionando el valor de los ADR por encima de los USD 46, el máximo alcanzado desde enero 2025.

En tanto, las acciones de Burford Capital, el fondo especializado en litigios que financió la demanda contra la República Argentina, sufrieron una caída drástica. En Wall Street, los títulos de la firma británica se desplomaron hasta un 40%, cotizando cerca de los USD 4,90 por unidad ante la pérdida de valor de su principal activo legal.

La justicia de Nueva York anuló la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF, y los mercados reaccionaron a favor.

YPF: el fallo a favor de la Argentina

La resolución de la Cámara de Manhattan deja sin efecto, de manera temporal, la condena económica que ya ascendía a los USD 18.000 millones al contabilizar los intereses acumulados.

El tribunal determinó que el planteo de los demandantes no se ajusta a la normativa argentina, la cual rige los estatutos de la compañía y el proceso de expropiación.

El fallo ordena que el expediente regrese al juzgado de primera instancia, a cargo de la magistrada Loretta Preska, para un nuevo pronunciamiento. Asimismo, los jueces consideraron que la demanda, tal como fue presentada, carece de mérito suficiente para sostener la multimillonaria indemnización dictada en septiembre 2023.

Pese a este revés para los demandantes, el tribunal de apelaciones rechazó el pedido de la defensa argentina de trasladar el caso a los tribunales locales. De esta manera, se ratificó que la jurisdicción competente sigue siendo la ciudad de Nueva York, donde el proceso continuará su curso bajo las leyes de dicho distrito.

El litigio fue iniciado en 2015 por los exaccionistas Petersen Energía Inversora y Eton Park. Luego Burford Capital, fundado en 2009 por Christopher Bogart, adquirió los derechos de estas demandas para financiar el proceso a cambio de una parte de la indemnización final.

Ahora, los demandantes cuentan con una instancia superior: recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este recurso extraordinario sería el último paso legal posible para Burford Capital en su intento por revertir la anulación de la sentencia.

Por su parte, el Gobierno nacional calificó la decisión como un paso fundamental para la estabilización de las cuentas públicas. El presidente Javier Milei destacó que el monto en disputa es comparable a la magnitud de los desembolsos otorgados por organismos multilaterales de crédito, subrayando la relevancia fiscal de evitar este desembolso.

YPF es la principal operadora de hidrocarburos del país, con gran potencial por el desarrollo de Vaca Muerta que alberga la segunda reserva de gas no convencional a nivel global y la cuarta en petróleo.