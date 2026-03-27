Milei celebró el fallo a favor por el caso YPF: "El mayor logro jurídico de la historia nacional"

El presidente Javier Milei aseveró este viernes que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la condena contra Argentina por la expropiación de la empresa YPF es "el mayor logro jurídico de la historia nacional".

"Ganamos el juicio por YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18 MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!", recalcó el Presidente en un mensaje en su cuenta en X.

En la publicación, el líder de La Libertad Avanza (LLA) adjuntó una foto con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el CEO de YPF, Horacio Daniel Marín; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Duras críticas a Kicillof

El Presidente también se refirió al fallo al comienzo de su discurso en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, en el que también aprovechó para formular duros cuestionamientos al kirchnerismo. "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares", subrayó.

Luego, arremetió: "Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

"Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos'. ‘Ah, pero el mameluco'. ‘Ah, pero la gestión...' Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", sentenció.

La reacción de Adorni

Quien también se expresó sobre el fallo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", manifestó en sus redes sociales.