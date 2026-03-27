Nuevo respaldo: Javier Milei compartirá un acto con Manuel Adorni

Mientras avanza la investigación por el viaje que Manuel Adorni realizó en un avión privado a Punta del Este, el jefe de Gabinete recibirá este viernes otra muestra de respaldo por parte del presidente Javier Milei ya que ambos asistirán a la inauguración del centro de formación de Capital Humano.

El encuentro será a las 11:30 en La Paternal y también estará la ministra Sandra Pettovello.

El evento se suma a una serie de actividades que Adorni protagonizó en los últimos días en un intento del oficialismo por mostrarlo activo y "hablando de temas de gestión", fuera del eje defensivo por los escándalos que lo involucran como el mencionado viaje a Uruguay y por la decisión de llevar a su mujer Bettina Angeletti en el avión presidencial como parte de la comitiva que asistió al "Argentina Week" en Nueva York.

Con una conferencia de prensa el miércoles, el ministro coordinador trató de zanjar la discusión pública con explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. En los últimos días, además, tuvo una serie de reuniones de trabajo con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Mahiques (Justicia).

Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Avanza la investigación por el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Este jueves declaró en los tribunales de Comodoro Py, Agustín Issin Hansen en el marco de la causa en la que se investiga el polémico viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este. El piloto aportó documentación y registros de su teléfono celular que contradicen la versión oficial sostenida por el Gobierno sobre el financiamiento del traslado privado desde Uruguay.

Ante el juez Ariel Lijo, Issin Hansen detalló que el vuelo no fue pagado por el funcionario nacional, sino por el periodista Marcelo Grandio, un amigo personal de Adorni que posee contratos vigentes con la TV Pública. Según el relato del testigo, él mismo adquirió previamente un paquete de diez viajes a la empresa Alpha Centauri por un valor total de 42.250 dólares y luego le vendió a Grandio el tramo específico que utilizó el jefe de Gabinete para regresar a Buenos Aires tras el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia, además, ya cuenta con la confirmación de que el paquete de viajes original fue abonado en efectivo, lo que incrementa las dudas sobre el origen de los fondos.

Asimismo, en la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó los estudios de la TV Pública. El procedimiento tuvo como objetivo el secuestro de los contratos de Grandio con la emisora.